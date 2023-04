Lynk&Co inspira a las deportistas del futuro

Lynk&Co celebró en colaboración con Juno House el evento “Mujer y deporte: Inspirando a las deportistas del futuro”. Se trata del 2º encuentro que organiza la compañía junto al este club social femenino ubicado en la capital catalana, en el marco del acuerdo “Women Going Places”.

La jornada permitió poner de relieve los retos y oportunidades de la mujer en dicho área. Moderado por la periodista deportiva Helena Condis, el encuentro reunió a las jugadoras del FC Barcelona, Laia Codina, Salma Paralluelo y Julia Bartel que han compartido con los asistentes su visión sobre la situación del deporte femenino en España y desafíos a abordar para alcanzar la igualdad con los hombres.

Laia Codina se posiciona como una de las veteranas en este terreno, y hasta los 14 años jugó en equipos masculinos. Después, hace ya 10 años, fichó por el Barça. Actualmente está estudiando la carrera de periodismo, que compagina con su pasión por el deporte. Por su parte, Salma Paralluelo fue una de las grandes promesas del atletismo español, y lo compatibilizó con el fútbol incluso cuando fichó por el Villarreal. Sin embargo, hace 2 años una grave lesión, la obligó a elegir. Apostó por el fútbol y el Barça apostó por ella, y la fichó. En el caso de Julia Bartel, referirse a ella es hablar de una de las grandes promesas del fútbol femenino, y todo a que se la podrá ver muy pronto consolidada en el primer equipo del Barça, junto a Laia y Salma.

La jornada, que se celebró en Club de Lynk&Co en Barcelona fue un punto inspiración para animar a las niñas en particular y todas las mujeres en general.

En primer lugar, Helena Condis recordaba: “La evolución del deporte femenino va de la mano de una revolución social, que reclama igualdad. Y por ello es esencial es muy importante crear referentes deportivos femeninos, para demostrar que el deporte rey, no es solo cosa de hombres.”

Salma Paralluelo señaló: “El fútbol femenino ya es imparable, ahora las niñas tienen el ejemplo de jugadoras profesionales en las que inspirarse y perseguir sus sueños”; mientras que Julia Bartel puso el foco en el hecho de que “este deporte no entiende de géneros sino de sentimientos. Estamos muy orgullosas de ver que todo lo que nos vamos proponiendo lo vamos consiguiendo”.

No obstante, Laia Codina destacó que “el fútbol femenino no es una moda, está rompiendo barreras y no deja de batir récords. Es verdaderamente increíble ver como los niños y niñas crecen con la oportunidad de tener a mujeres como referentes”.

Por último, Helena Condis cerraba el encuentro comentando: “Estas 3 mujeres son un ejemplo de deportistas, que trabajan para romper barreras y que se han convertido en referentes para muchos niños y niñas.