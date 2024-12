El Madrid más plano cae ante el Fenerbahçe

El Real Madrid cerró la jornada doble de la Euroliga con una concluyente derrota ante el Fenerbahçe después del doloroso tropiezo sufrido en Lyon ante el ASVEL en el último segundo. Camino del ecuador de la competición, el equipo de Chus Mateo está a dos victorias de los cuartos de final y a una del "play-in", pero eso no es lo peor. El equipo ofreció ante el Fenerbahçe, que llegaba de caer en Vitoria, una sensación de impotencia como no se había visto esta temporada. Los turcos dominaron con autoridad a partir del segundo cuarto y el Madrid no encontró argumentos para inquietar a los de Jasikevicius. Campazzo y Tavares terminaron contagiados por la atonía que presidió el partido de sus compañeros y los primeros pitos y pañuelos aparecieron en el WiZink.

Entre el final del primer cuarto y con el segundo bien avanzado el Madrid encajó un parcial sonrojante: 4-22. El repaso del Fenerbahçe fue más escandaloso que práctico porque el Madrid alcanzó el descanso vivo. O al menos vivo tratándose de un Madrid normal. Era un alivio para el caos en el que había estado sumido. Sólo estaba a seis puntos de los turcos después de unos minutos desesperantes para Chus Mateo y para el madridismo que se congregó en el WiZink. La tortura comenzó cuando empezaron las rotaciones. El Madrid había arreglado las pérdidas iniciales con el acierto exterior y a 50 segundos del final del primer capítulo mandaba con claridad (20-10). Pero se sentaron Campazzo, Tavares... y el mundo empezó a hundirse para los blancos. El rendimiento del banquillo del Fenerbahçe fue otra cosa. Feliz, González, Garuba, Ibaka... el desbarajuste del Madrid fue monumental. Todo lo contrario de lo que mostraban Biberovic, Melli o Birch. En un lado había criterio y en el otro no había nada. El Madrid sobrevivió por un apañado acierto exterior y porque los de Jasikevicius no fueron capaces de hacer sangre. Los parciales hicieron más ruido de lo que reflejaba el marcador.

Para intentar poner orden el Madrid logró meter en el partido a Tavares. El problema es que fue el único factor diferencial con lo que se había visto hasta entonces. Campazzo no terminaba de encontrar los mandos del partido y eso le llevaba a cometer errores nada habituales. Y los turcos seguían a lo suyo. Jasikevicius tiene un arsenal muy estimable y hay dos jugadores que fueron indefendibles para el Madrid en el tercer cuarto: Hayes-Davis y Colson. Dos tipos versátiles, capaces de anotar desde muchas posiciones y que fueron superiores a Musa, Deck y Hezonja. Por eso el Fenerbahçe se fue por encima de los diez puntos de ventaja. La prueba de que algo no funcionaba es que a estas alturas del partido el máximo anotador del Madrid, el único que aportaba algo desde el banquillo, era Llull.

El desafío era afrontar un muro de 16 puntos con un cuarto por delante Y para tener alguna opción regresaron a pista Campazzo y Tavares. Pero hacía falta que se sumaran más elementos. Y no los hubo. Deck sigue sumido en el bache en el que lleva toda la temporada. Entre Musa y Hezonja apenas sumaron 17 puntos (7/15 entre ambos), muchos con el partido ya liquidado, y fueron lastimosamente intrascendentes. Tres canastas que se fabricó Baldwin y el quinto triple de Hayes-Davis (33 puntos, con 6/10 en triples y 4 rebotes) bastaron para certificar la octava derrota del Real Madrid en catorce partidos.

70. Real Madrid (20+11+16+23): Campazzo (14), Musa (9), Hezonja (9), Deck (7) y Tavares (13) -quinteto titular- Llull (10), Ibaka (3), Ndiaye (3), González (0), Feliz (2), Garuba (0) y Rathan-Mayes (0).

82. Fenerbahçe (12+25+23+22): Baldwin (10), Guduric (7), Hayes-Davis (33), Bolson (6) y Sanli (2) -quinteto titular- Zagars (4), Marjanovic (0), Biberovic (6), Birch (7) y Melli (7).

Árbitros: Lottermoser (Ale), Dragojevic (Mon) y Boubert (Fra). Sin eliminados. Técnicas a Chus Mateo y a Hezonja.

Incidencias: 8.739 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la décimo cuarta jornada de la Euroliga.

14ª jornada: Zalgiris Kaunas, 85-Anadolu Efes, 72; Maccabi Tel Aviv, 86-Barcelona, 88; Partizán, 91-Panathinaikos, 73; Bayern Múnich, 94-Baskonia, 80; Real Madrid, 70-Fenerbahçe, 82; Mónaco-ALBA Berlín (19:00); Olympiacos-París (20:15); Virtus Bolonia-Estrella Roja (20:30) y Armani Milán-ASVEL Villeurbanne (20:45). (Todos en Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. París (10/3); 2. Fenerbahçe (10/4); 3. Bayern Múnich (9/5); 4. Olympiacos (8/4); 4. Mónaco (8/5); 5. Panathinaikos (8/6); 7. Zalgiris Kaunas (8/6); 8. Barcelona (8/6); 9. Milán (7/6); 10. Anadolu Efes (7/7); 11. Estrella Roja (6/7); 12. Real Madrid (6/8); 13. Baskonia (6/8); 14. Partizán (6/8); 15. ASVEL Villeurbanne (5/8); 16. Maccabi Tel Aviv (4/10); 17. Virtus Bolonia (3/10); 18. ALBA Berlín (2/11).