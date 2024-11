El Madrid se lleva un Clásico monumental en el Palau

El Madrid logró su primera victoria como visitante en la Euroliga en el mejor escenario posible: el Palau Blaugrana. El equipo de Chus Mateo se llevó un Clásico monumental después de dos prórrogas. Cuando el equipo se sintió más exigido surgieron imperiales Campazzo (18 puntos, 10 asistencias y 5 rebotes) y Tavares (28 puntos, 18 rebotes y 2 tapones). En el Barça, Punter (27 puntos y 4 asistencias) terminó quedándose demasiado solo.

El Barça llegaba al Clásico desangrándose en defensa. Joan Peñarroya ya había advertido que era un buen día para empezar a mejorar atrás. Y es que en las derrotas ante el París y el Bayern en las dos jornadas anteriores su equipo había encajado 103 y 100 puntos. El clima que requiere un Clásico, da igual las alturas de la temporada en que se dispute, llevó al Barça a mostrar una intensidad atrás casi desconocida. El Madrid se quedó en 12 raquíticos puntos en el segundo cuarto para constatar que estos partidos son ajenos a cualquier precedente. El Barcelona empezó a mandar cuando ambos entrenadores agitaron los banquillos y la defensa de los blancos perdió peso. Vesely ofreció las primeras pistas con su habitual alejamiento de la zona para distraer a Tavares. El checo cuajó medio partido intachable. Anotó, reboteó y su inteligencia en pista propició que cada acción fuera positiva. Al pívot se añadió el cupo nacional de los azulgrana. Para alborozo de Scariolo, el Barça cambió el ritmo cuando coincidieron Núñez, Brizuela y Parra. Tres de los exteriores de la selección propulsaron al equipo local.

La buena dinámica ayudó al estreno de Neto. El base brasileño debutó en el segundo cuarto y sus dos primeras acciones fueron un triple y una bandeja delante de Campazzo. Por momentos no pareció un recién llegado. Lo contrario que Willy. El mayor de los Hernangómez apareció después de Fall y apenas permaneció tres minutos en pista en los que fue irrelevante. Nada que ver con Vesely. El checo entre los hombres grandes no es el más grande, no es el más fuerte, no es el más rápido... pero hay pocos más listos. Su actividad permitió al Barça dominar el rebote, que Tavares no estuviera cómodo y que el Madrid tuviera un motivo más de preocupación. Con todo, la desventaja del Madrid mediado el partido era mínima (38-34).

Y el encargado de que no se ampliara fue Mario Hezonja. El Barça era más solidario, pero al croata eso le importó poco. Tapado en los dos primeros cuartos, se desencadenó en el tercero. Entró en trance manufacturando canastas de todos los colores. Anotó los doce primeros puntos del Madrid y dio igual que Tavares cometiera la tercera falta porque él siguió a lo suyo. Anotó 15 de los 20 puntos del Madrid y dejó a los de Chus Mateo por delante para el tramo final. A los detalles del Barça -un tapón de Parra a Tavares o un triple de Vesely-, el Madrid ofreció un poco de todo. Hezonja estaba en el banquillo así que debieron aparecer Llull, Abalde y Tavares. Las diferencias eran cosa de milímetros y si el Barça afrontó los últimos 100 segundos en ventaja fue porque Punter se calentó. La consigna era balones al escolta y el estadounidense respondió con seis puntos seguidos. Un tiro libre de Vesely sitúo al Barcelona con cuatro de ventaja a falta de un minuto. Tavares, el más determinante del Madrid a la hora de la verdad, sumó un 2+1 para apretar todavía más el Clásico. El balón volvió a caer en las manos de Punter, pero no logró anotar. Los segundos finales fueron un disparate. Hezonja se fue contra el mundo y su acción derivó en un salto entre dos. Hezonja y Parker no lograron conectar con ningún compañero. El balón quedó suelto y llegó a manos de Punter que recibió una falta de Musa. Anotó los dos tiros libres a falta de 20 segundos. En el Madrid, Campazzo encontró a Tavares. Y con 10.2 segundos por delante el Barça mandaba por uno y tenía posesión (72-71). Fue el turno para Parker en la línea de tiros libres (74-71). El balón cayó en manos de Campazo con nueve segundos por delante. Y el argentino no lo soltó. Un cruce entre Hezonja y Campazzo despistó un instante la defensa de Anderson y fue lo que aprovechó el "Facu" para llevar el partido a la prórroga.

Los factores determinantes en la hora de la verdad lo siguieron siendo en el tiempo extra. En un lado Punter y Vesely; en el otro Campazzo y Tavares. El intercambio de golpes dejó todo pendiente del último minuto donde el único acierto fue un tiro libre de Punter. Una pérdida del Madrid, un error de Abrines de tres y una bomba fallada por Musa llevaron el Clásico a la segunda prórroga. En el Madrid, Campazzo y Tavares encontraron la ayuda de Hezonja. A Punter se le agotó la munición. Parker (3/18 en tiros de campo) hizo un amago de aparecer, pero no era su día.

¿Y el Baskonia? En Kaunas acabó con su racha de cinco derrotas seguidas. Y eso que a falta de cuatro minutos para el final del tercer cuarto iba 16 puntos abajo (57-41). Pero en los últimos 14 minutos de partido protagonizó un parcial de 13-42. Y todo después de un día pésimo en el tiro de Markus Howard (0/7 en triples). El sólido partido de Forrest, Baldwin, Rogkavopoulos, Moneke y Hall permitió al equipo de Laso sumar su primera victoria en noviembre.

90. Barcelona (17+21+14+22+10+6): Satoransky (0), Punter (27), Abrines (3), Parker (11) y Vesely (20) -quinteto titular- Núñez (7), Anderson (3), Brizuela (9), Parra (2), Fall (2), Neto (5) y Willy (0).

97. Real Madrid (22+12+20+20+10+13): Campazzo (18), Rathan-Mayes (6), Abalde (3), Hezonja (23) y Tavares (24) -quinteto titular- Ibaka (2), Musa (9), Deck (3), Feliz (3) y Llull (6).

Árbitros: Pukl (Esl), Pastusiak (Pol) y Racys (Lit). Eliminado Núñez. Técnicas a Fall y al banquillo del Real Madrid.

Incidencias: 7.223 espectadores en el Palau Blaugrana. Partido correspondiente a la duodécima jornada de la Euroliga.

Duodécima jornada: Zalgiris Kaunas, 70-Baskonia, 83; ALBA Berlín, 85-Maccabi Tel Aviv, 103; París, 81-Virtus Bolonia, 78; Partizán, 78-Olympiacos, 70; Barcelona, 90-Real Madrid, 97; Fenerbahçe-Armani Milán (18:45); Estrella Roja-Bayern Múnich (20:00); Panathinaikos-Mónaco (20:15) y ASVEL Villeurbanne-Anadolu Efes (21:00). (Todos en Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Fenerbahçe (9/2); 2. París (9/3); 3. Olympiacos (8/4); 4. Bayern Múnich (8/3); 5. Panathinaikos (7/4); 6. Mónaco (7/4); 7. Zalgiris Kaunas (7/5); 8. Barcelona (7/5); 9. Real Madrid (6/6); 10. Anadolu Efes (6/5); 11. Estrella Roja (5/6); 12. Armani Milán (5/6); 13. Baskonia (5/7); 14. Partizán (4/8); 15. Maccabi Tel Aviv (4/8); 16. ASVEL Villeurbanne (3/8); 17. Virtus Bolonia (2/10); 18. ALBA Berlín (2/10).