El Madrid sufre en Mónaco una derrota de entreguerras (98-74)

El Mónaco se ha sumado a la reducida lista de equipos que este año saben lo que es ganar al Real Madrid: Fenerbahçe, Unicaja, UCAM Murcia y Mónaco. Las dos últimas han llegado en apenas cinco días. Las lesiones y la cercanía de la Copa del Rey dan la sensación de que han situado al Madrid en uno de esos periodos de entreguerras que se viven en cualquier temporada. La baja de Tavares es imposible que no se note en el rendimiento general del equipo y con la del Llull de la presente temporada sucede lo mismo. La ausencia de ambos no se puede disimular. En el club se confía que los dos lleguen en condiciones a Málaga, pero es que el calendario no entiende de treguas.

El Mónaco de esta temporada es un equipo irregular. El curso pasado se coló en la Final Four, pero este año todavía no ha alcanzado el nivel que mostró durante buena parte de la temporada anterior. Ha perdido tres partidos en casa, pero si la defensa del rival es como la que mostró el Madrid en los dos primeros cuartos.. Sin Tavares, el equipo encajó 33 puntos en el primer parcial y cuando los jugadores se retiraron a vestuarios ya eran 56. Los números evidenciaban las dificultades que tenía el Madrid para frenar a los exteriores monegascos. Apenas habían fallado cuatro tiros de dos, el acierto de tres era notable (7/15) y habían repartido 15 asistencias. Una barbaridad. El perímetro mezcla talento y físico. Si ambos se ponen al servicio del equipo y enfrente hay una defensa amable... los James, Diallo, Loyd y compañía hacen del partido una fiesta.

El Madrid no fue capaz de contener la avalancha ofensiva de los locales. Y como en ataque el día estuvo lejos del rendimiento habitual, con diez pérdidas incluidas antes del descanso, el equipo de Chus Mateo vivió una pesadilla. El mejor resumen lo ofreció el entrenador blanco en el descanso: "Estamos jugando muy blandos. Están pasándose el balón muy fácil y están anotando de muchas maneras. Tenemos que cambiar".

El equipo lo intentó con una defensa zonal que no tuvo demasiados misterios para Mike James. Los dos puntos anotados en los cinco primeros minutos fueron el colmo para un equipo que no pasó por Mónaco. Con una diferencia de cuatro victorias con el Barcelona y la Virtus, lo de Mónaco fue un viaje a olvidar cuanto antes.

98. Mónaco (33+23+24+18): James (15), Blossomgame (5), Diallo (14), Ouattara (9) y Jaiteh (8) -quinteto titular- Motiejunas (13), Loyd (19), Cornelie (4), Okobo (7) y Hall (4).

74. Real Madrid (20+20+14+20): Campazzo (7), Causeur (10), Musa (12), Hezonja (6) y Poirier (5) -quinteto titular- Deck (4), Rodríguez (8), Yabusele (5), Abalde (2), Rudy (11), Ndiaye (4) y Alocén (2).

Árbitros: Latisevs (Let), Vilius (Lit) y Petek (Esl). Sin eliminados.

Incidencias: 4.600 espectadores en la Salle Gaston Medecin. Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Euroliga.

22ª jornada: Anadolu Efes, 98-Barcelona, 74; Estrella Roja, 90-Baskonia, 91; ALBA Berlín, 65-Bayern Múnich, 82; Olympiacos, 89-Maccabi Tel Aviv, 72; Virtus Bolonia, 73-ASVEL Villeurbanne, 63; Zalgiris Kaunas, 98-Fenerbahçe, 75; Mónaco, 98-Real Madrid, 74; Panathinaikos-Partizán y Valencia Basket-Milán.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (19/3); 2. Barcelona (15/7); 3. Virtus Bolonia (15/7); 4. Panathinaikos (13/8); 5. Fenerbahçe (13/9); 6. Olympiacos (12/10); 7. Baskonia (12/10); 8. Maccabi Tel Aviv (12/10); 9. Mónaco (12/10); 10. Partizán (11/10); 11. Valencia Basket (10/11); 12. Milán (9/12); 13. Estrella Roja (9/13); 14. Bayern Múnich (9/13); 15. Anadolu Efes (9/13); 16. Zalgiris Kaunas (8/14); 17. ALBA Berlín (4/18); 18. ASVEL Villeurbanne (4/18).