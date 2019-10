McLeod, el hombre que impidió a Orlando Ortega ganar una medalla en el Mundial, es reincidente: aquí los vídeos

"Desde que supe que McLeod me tocaba en la calle contigua, sabía que esto me iba a pasar", aseguraba Orlando Ortega en los micrófonos de Teledeporte. Conoce perfectamente al jamaicano, pero no sólo él, también algunos otros participantes, como el ruso Shubenkov, que también sabe lo que es ser campeón del mundo y que ya denunció en las redes sociales lo que hacía McLeod, el campeón olímpico, como puede verse en los vídeos que acompañan a esta información. La Federación Española ha reclamado a la IAAF para intentar que se repita la final. El velocista español, mientras, clama: "Me ha robado la medalla. Sabe que soy más fuerte en la última parte, podía haber luchado por el oro y se ha metido en mi calle". McLeod, por su parte, pidió perdón y admitió que "sin el contacto, Ortega hubiera ganado medalla", y que se tenía que haber parado. Acabó por los suelos.