Medvedev confiesa lo que le dijo a Carlos Alcaraz para hacerle reír tanto tras perder contra él

El tenista español Carlos Alcaraz se enfrentará al italiano Jannik Sinner en la final del torneo de Pekín, de categoría ATP 500 y que se disputa sobre superficie dura, tras vencer este martes en dos sets al ruso Daniil Medvedev (7-5, 6-3) en una hora y 26 minutos de partido.

Alcaraz disputará la primera final de su carrera en el torneo de Pekín tras superar a Medvedev en una semifinal en la que el español estuvo durante todo el partido con el marcador a su favor. Consigue así mejorar las semifinales logradas la pasada temporada y este miércoles buscará ante el número uno del mundo, que se impuso al chino por 6-3, 7-6(3), el primer título de su carrera en tierras asiáticas.

El murciano cuajó un gran partido al resto y fue capaz de romper el saque del tenista ruso hasta en cinco ocasiones a lo largo del partido. También firmó buenos números ofensivos, consiguiendo hasta 23 puntos ganadores, 8 de ellos desde la red, que está siendo una de sus principales armas durante el torneo. Además, controló mejor los errores no forzados que ante Khachanov, y dejó la cifra en 19, dos menos que su rival.

"Tengo mucha fe en la manera en que estoy jugando y en cómo me estoy encontrando en la pista. Físicamente estoy bien y creo que puedo ganarle a quien se ponga delante", afirmó el español. "Los demás pueden confiar en ti, pero lo importante es que tú confíes en ti mismo. Así que, quien se ponga delante, tengo mucha fe de poder ganarle", añadió. "Cuando estás en un 'estado de gracia' o en un momento de esplendor, la fortuna muchas veces juega a tu favor más que al del rival. Esperemos que mañana siga así", comentó.

El español no dio opción a su rival: "Hubo muchas cosas positivas para mí, pero es muy difícil jugar contra Carlos cuando está en su mejor nivel. He jugado bien, pero he perdido. No es algo que me ocurra habitualmente, pero ante los Top esto es algo que puede ocurrir. No hay mucho más que pueda decir. No veo la manera en la que le hubiera podido ganar hoy", decía Daniil Medvedev.

Pese a la rivalidad, se llevan bien los dos tenistas. Se vio al al acabar el choque, cuando los dos se acercaron a la red de buen humor y riendo. "Le dije que para el próximo partido me iba a pintar el pelo de rubio y que me iba a poner un cartel con el nombre de Botic aquí en el pecho", confesó Medvedev que le dijo al tenista español, cansado de perder contra él. Botic fue el rival que ganó a Alcaraz en el US Open.