Kyrgios lanza un polémico mensaje a Sinner que revoluciona al mundo del tenis

El mundo del tenis se revoluciona después de la decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de recurrir la absolución de Jannik Sinner por su positivo por clostebol en el Masters 100 de Indian Wells.

"No podemos controlarlo todo. Estoy, por supuesto, muy decepcionado y también sorprendido por esta apelación, para ser honesto, porque tuvimos tres audiencias. Las tres audiencias resultaron muy positivas para mí. Sabes, no me lo esperaba. Lo supe hace un par de días, que iban a apelar, que hoy se haría oficial, así que... Pero sí, es una sorpresa", dijo en rueda de prensa el tenista italiano.

"Siempre hablamos de lo mismo. Tal vez sólo quieren asegurarse de que todo esté en la posición correcta. Sí, me sorprende que hayan apelado" añadió el deportista que generó muchas críticas.

Sin embargo, uno de los primeros deportistas en criticar al italiano fue Nick Kyrgios. El australiano, uno de los que más ha criticado a Sinner desde que se conoció que había dado positivo, volvió a la carga contra el número 1 del mundo."Jajajajaja Espero que a la gente que dirige esto no le importe que sea el número 1 y tenga dinero" escribió como respuesta a la publicación de la noticia.

Todo esto viene precedido de que Sinner fue preguntado acerca de las contantes críticas de Kyrgios. “No sé. No quiero responder a lo que dijo. Cada uno es libre de decir lo que quiera. Está bien. Si es así, veremos. Seguro que será diferente (se ríe). No sé qué decir. Quizá diga algo de vez en cuando y la reacción sea otra", afirmó el número 1 del mundo.

"Siempre soy bastante calmado. Soy una persona que olvida las cosas con bastante rapidez. Cada uno es libre de decir lo que quiera. Es lo que es”, concluyó Sinner.