Mendy, el decimoquinto jugador del Real Madrid que marca esta temporada

En vez de reprochar a sus defensas los tres goles recibidos en la semifinal de la Supercopa de España, Ancelotti prefirió recordar lo importantes que fueron sus hombres de atrás en el ataque de los madridistas ante el Atlético. Cinco de los tres goles que consiguieron los blancos tuvieron la firma de futbolistas cuya función principal es defender, pero que aparecieron por sorpresa para echar una mano a los delanteros. «Marcar tres goles con tres defensas es algo bastante raro, pero tenemos que considerarlo como la consecuencia de nuestra intención de tener mucha movilidad en ataque. Y eso es lo que ha pasado, que no tener una posición fija arriba es importante porque complica mucho al rival», explicaba el entrenador del Real Madrid sobre la inspiración de sus defensas en Riad. «El segundo gol ha sido una combinación espectacular entre Carvajal y Mendy. Hemos encajado tres, pero ellos aportan también en la fase de ataque y tenemos más opciones», insistía Ancelotti, uno de los mejores encontrando la fórmula de motivar a los suyos. El Madrid estaba en la final, y seguro que querría corregir cosas sobre todo de la defensa del balón parado, pero después de un partido agotador, veía más lógico poner en valor las cosas buenas que habían hecho sus jugadores.

Y lo hizo además con humor cuando le preguntaron por esa facilidad de Mendy para, muy de vez en cuando, hacer auténticos golazos. «Podría decir que era una jugada preparada para él, pero la realidad no es esta. La realidad es que me ha sorprendido que estuviera ahí», relataba en italiano sobre la aparición del francés dentro del área y cómo metió la bota izquierda para firmar un remate propio de un gran delantero centro. «He mirado al banquillo y he preguntado si había marcado Mendy, de verdad, y sí, había sido él», continuaba Carletto con la broma.

El primero que se ríe de estas cosas es el propio lateral galo, que suele celebrar con una sonrisa junto a sus compañeros cuando le salen lujos de ese tipo. Igual que hizo en la ida de los octavos de final de la Champions en 2021, cuando puso al Madrid por delante en la eliminatoria ante la Atalanta con un remate desde fuera del área pegadito al palo que nadie esperaba.

Mendy marcó en Riad su primer gol del curso, elevando a quince la lista de jugadores del Real Madrid que ya han anotado al menos un tanto esta temporada. Las amenazas en ataque de los de Ancelotti se van multiplicando, lo demuestra, por ejemplo, que Carvajal ya esté en tres goles, su mejor marca de siempre, ya que nunca había sido capaz de hacer más de uno por ejercicio. A las críticas de que el Madrid no tiene un delantero centro de peso, responden los blancos convirtiendo el asunto de marcar en algo coral, aunque eso sí, con Bellingham muy destacado en el recuento. 17 tantos suma el inglés, seguido de los once de Rodrygo, los nueve de Joselu y los seis de Brahim y Vinicius, que de no ser por las lesiones estaría más arriba en el ranking. Después ya viene Carvajal con sus tres goles y una larga lista de futbolistas con un gol, incluido el canterano Nico Paz, que acertó ante el Nápoles. Todos suman, sin importar cuál sea su posición.