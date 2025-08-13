En directo
Última hora de los incendios en España, en directo: desalojos, carreteras cortadas, muertos y heridos
Castilla y León, Galicia, Asturias, Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias son las comunidades autónomas con incendios activos registrados
España afronta hoy una jornada marcada por la emergencia forestal, con 14 incendios activos repartidos en siete comunidades autónomas, según ha informado la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Mientras se investigan las causas, las autoridades apuntan a que varios focos podrían tener origen intencionado por la “virulencia” con la que se han propagado. Las altas temperaturas, el viento y la sequedad del terreno complican las tareas de extinción y mantienen en vilo a miles de vecinos en distintas zonas del país.
Última hora de los incendios activos en España
Abel Ramos, el empresario que murió por ayudar en el fuego de León
Abel Ramos es el joven que falleció ayer mientras actuaba como voluntario en las labores de extinción del incendio forestal de Nivel 2 que asolaba la comarca de la Valdería. Según un comunicado de la Subdelegación del Gobierno, Ramos quedó rodeado por las llamas en la carretera del término municipal de Nogarejas y acabó perdiendo la vida. El suceso ha conmocionado a toda la provincia. Noticia completa aquí
Abel y Mircea, las víctimas mortales del fuego
Hasta el momento, dos personas han fallecido en los incendios que asolan nuestro país. Las víctimas mortales eran de Madrid (el incendio de Tres Cantos) y León (el de Nogarejas).
El primero es Mircea Spiridon, un mecánico de 50 años que sufrió quemaduras en el 98 % de su cuerpo en el incendio forestal Tres Cantos y acabó falleciendo a causa de las heridas. Era mozo de cuadra en un centro de hípica de la localidad, donde murieron más de una veintena de caballos. Según varios testigos, intentó salvar a los animales antes de ser rescatado él mismo del tejado de una vivienda.
El segundo fallecido, Abel Ramos, participaba en las labores de extinción del incendio de Nogarejas (León) como voluntario.
Dos muertos y varios heridos en los incendios que asolan España
Los incendios forestales que asolan España desde hace unos días dejaron ayer el trágico balance de dos muertos en Madrid y León y decenas de heridos, al menos dos de ellos graves, mientras se mantiene la lucha contra el fuego en los numerosos focos que siguen activos en Castilla-León, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, entre otras comunidades.
El presidente de la Xunta agradece los esfuerzos en la lucha contra el fuego
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visitó ayer el Centro de Coordinación Provincial de Ourense para seguir de cerca la evolución de los incendios forestales que afectan con especial intensidad a esta provincia. Desde el CECOP, Rueda expresó su reconocimiento a los efectivos que trabajan en las labores de extinción y lanzó un llamamiento a la prudencia ante las complicadas condiciones meteorológicas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar