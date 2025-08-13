Última hora de los incendios en España, en directo: desalojos, carreteras cortadas, muertos y heridos

Hasta el momento, dos personas han fallecido en los incendios que asolan nuestro país. Las víctimas mortales eran de Madrid (el incendio de Tres Cantos) y León (el de Nogarejas).

El primero es Mircea Spiridon, un mecánico de 50 años que sufrió quemaduras en el 98 % de su cuerpo en el incendio forestal Tres Cantos y acabó falleciendo a causa de las heridas. Era mozo de cuadra en un centro de hípica de la localidad, donde murieron más de una veintena de caballos. Según varios testigos, intentó salvar a los animales antes de ser rescatado él mismo del tejado de una vivienda.

El segundo fallecido, Abel Ramos, participaba en las labores de extinción del incendio de Nogarejas (León) como voluntario.