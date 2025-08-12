La Guardia Civil comienza a multar por llevar esto en el coche tras la nueva ley: casi 500 euros de sanción

Circular con el vehículo en condiciones reglamentarias no solo es esencial para la seguridad de todos, sino que evita sanciones que pueden ir desde multas económicas hasta la retirada del carnet, la inmovilización del coche o incluso penas de cárcel. Entre los elementos que más vigilancia reciben se encuentra la bola de enganche para remolque o caravana.

La Dirección General de Tráfico (DGT) permite instalar este accesorio, pero únicamente si está homologado y ha sido colocado en un taller autorizado. En la ITV, los técnicos comprobarán que la instalación cumple con la normativa. De no ser así, el conductor se expone a una sanción de hasta 400 euros. Para evitarla, es obligatorio llevar a bordo el informe de conformidad y el certificado de instalación del taller.

200 euros por tapar la matrícula

Además, es imprescindible que la bola de enganche no oculte total o parcialmente la matrícula. Si la visibilidad queda comprometida, la multa es de 200 euros por considerarse “un obstáculo de visualización de la matrícula”.

Con la entrada en vigor de la conocida como ley anti-tuneo, la instalación de la bola del remolque se clasifica como reforma de importancia, lo que exige un certificado del taller, la homologación del enganche y un informe de conformidad, normalmente facilitado por el concesionario. Tras reunir la documentación, el coche debe pasar la ITV y la modificación se inscribe en la ficha técnica.

Existen enganches fijos y desmontables. Sobre estos últimos ha habido polémica, ya que algunos conductores han sido sancionados por circular con la bola colocada sin remolque, alegando que dificultaba la visión de la matrícula. Sin embargo, “ninguna de estas denuncias ha prosperado tras ser reclamadas porque carecen de base legal”. Según la normativa, “independientemente de que se trate de una bola para remolque fija o desmontable, si se halla incluido en la ficha técnica está totalmente en regla y es legal circular con ella independientemente de si se lleva o no el remolque”.