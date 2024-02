El mensaje de Bellingham alucinando con el golazo de Brahim

Brahim fue el elegido para sustituir a Bellingham, lesionado en el tobillo para tres semanas y que no podía estar ante el Leipzig. Ancelotti había barajado otras opciones, pero el momento de forma del malagueño es brutal y merecía la oportunidad. Era el elemento ideal para completar el ataque del Real Madrid junto a Vinicius y Rodrygo y Brahim no dejó mal a su entrenador. Hizo un golazo en el arranque de la segunda mitad, después de uno de sus habituales reversos que vino seguido de unos cuantos regates en los que se fue de uno, dos y hasta tres futbolistas del Leipzig. Después entró en el área y puso una comba perfecta al palo largo imposible para Gulacsi. Un golazo parecido al que hizo Vinicius ante el Girona pero desde el otro perfil.

Bellingham, que estaba en casa viendo el partido, todavía dolorido en el tobillo, no tardó ni cinco minutos en reaccionar el X (antes Twitter) con el gol de su compañero. "Oh my good, Brahim" (Dios mío, Brahim) escribía el ex del Borussia Dortmund, alucinando como el que más con la jugada y la definición de uno de esos futbolistas de los que Ancelotti dice que juegan menos de lo que se merecen. Se ganó la oportunidad en Alemania y otra vez la aprovechó para hacer su octavo gol de la temporada.