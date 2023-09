El mensaje más patriota de una futbolista para no firmar el comunicado contra la Federación

Sheila García no fue al Mundial, pero sí que estuvo en la prelista que manejó Jorge Vilda antes. Todas sus compañeras de esa prelista que tampoco fueron sí que han firmado el comunicado, pero ella se ha negado a hacerlo y ha recibido muchas críticas. Por eso ha contestado en las redes sociales: "Después de las críticas vertidas y las opiniones q se han hecho sobre mi persona por la decision de no firmar el comunicado que han suscrito muchas compañeras de profesión, quiero aclarar en primer lugar que, soy mujer y siempre estaré del lado de la defensa de las mujeres y sus derechos y reconocimientos", asegura antes de exponer sus motivos para no firmar y para ser, por tanto, seleccionable. Para ella, el valor de jugar con España, vestir la bandera es mucho más importante y vale más que quien dirija la Federación Española. "Me posiciono del lado de Jenni y mis compañeras pero quiero decir qué siento que defender mis colores, mi país y vestir la camiseta de la selección está por encima de las personas que en cada momento gobiernen, dirijan o gestionen la federación, la fifa o cualquier organismo del que dependamos", dice. Y añade: "Es un sentimiento mío profundo el que siento por mi país y mi selección y mis colores. Entiendo que defender mis derechos, los de mis compañeras y demás mujeres que puedan sentirse representadas no va reñido con vestir o negarse a vestir mi bandera, creo firmemente que se pueden defender con la misma fuerza sin tener que negar a mi selección", continúa con mucha firmeza para responder a quien la ha criticado. Pide que se respete lo que piensa y siente: "Quiero que respeten mis sentimientos y la forma en la que creo que debo apoyar a mis compañeras al igual que yo respeto y entiendo la forma en la que cada cual quiera hacerlo". Y acaba con una frase para sus compañeras: "Todo mi apoyo a Jenni y mis compañeras".

Sheila, por tanto, podía ser convocada, pero la lista no se va dar hoy, como estaba programado. El acto de presentación de la nueva seleccionadora española de fútbol, Montse Tomé, y el anuncio de su primera convocatoria oficial, previsto este viernes a las 16:00 horas, se aplaza a una fecha por determinar de la que informará la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de decidió ayer.

En un primer momento, la RFEF pospuso ese horario previsto para analizar el comunicado de las jugadoras y debatir en la Asamblea la manera de proceder para intentar solucionar la situación. En la Asamblea celebrada con varios presidentes de federaciones territoriales se acordó pedir permiso al Consejo Superior de Deportes para que la Junta Gestora continúe hasta enero de 2024, fecha en la que se puedan celebrar elecciones.

La RFEF, que actualmente preside de manera interina Pedro Rocha, confía en que la negociación con las jugadoras en busca de posibles soluciones tenga éxito y, en las próximas horas, entre el sábado 16 y domingo 17 de septiembre, se pueda desbloquear la situación y se puedan celebrar tanto de la presentación de Montse Tomé como el anuncio de la convocatoria para los partidos de la Liga de Naciones contra Suecia el próximo día 22 y contra Suiza el 26.