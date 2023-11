El ataque a Josep Pedrerol de la cadena Ser por sus palabras en El Hormiguero sobre la amnistía y Pedro Sánchez

El periodista deportivo Josep Pedrerol fue el invitado estrella en el programa de televisión ‘El Hormiguero’ presentado por Pablo Motos. Durante su aparición, Pedrerol hizo varias declaraciones que han generado polémica por lo que dijo de la amnistía y el modo en el que se dirigió a Pedro Sánchez.

Pedrerol, que es el director y presentador de ‘Jugones’ y de ‘El Chiringuito de Jugones’, confesó durante el programa de qué equipo es. Afirmó que "se puede ser del Barcelona sin ser antimadridista". Pero fueron sus opiniones sobre la actualidad política lo que ha generado mucho ruido: "No puedo creer que alguien mercadee por siete votos. La política es el arte del diálogo, pero aquí no es tanto diálogo como el 'yo te doy a cambio de que me des. Yo soy catalán, ¿pero cuándo van a arreglar el tren en Extremadura? Creo que tenemos que pensar en todas las comunidades. Yo viajo por toda España, me siento catalán y español. No quiero que cuando me vean piensen que soy insolidario con el resto. Los catalanes no somos insolidarios. Hay unos independentistas que quieren hacer que los catalanes parezcamos insolidarios. Me duele lo que está pasando y no sé a dónde vamos a ir".

Fue un largo discurso a los diputados socialistas: "¿Van a votar a favor de la amnistía? ¿Van a votar a favor de Puigdemont y de que otros 300 no sean juzgados? ¿Van a votar en contra de su pueblo? A un parlamentario socialista de Cáceres, lo ha votado su gente, ¿va a pasar por las calles de Cáceres con tranquilidad?. La política es para ayudar a la gente, no para perjudicarles. La política es para ayudar a la gente. Te votan porque quieren ayudar a tu pueblo, no para perjudicarles".

Y terminó como suele hacer en El Chiringuito, cuando se dirige a futbolistas. Esta vez fue a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno:"Pedro, si me estás viendo, no soy nadie, pero tienes tiempo para pensarte lo que vas a hacer el miércoles y el jueves".

Como no podía ser de otra forma, las palabras de Pedrerol han generado polémica entre los que están a favor y en contra. En la SER se han burlado y atacado a Pedrerol. En el programa "Si amanece nos vamos", han hecho bromas con eso y le han dicho que estaba "crecidito".

Durante el programa, Pedrerol también tuvo un encuentro divertido con Carlos Latre, quien estaba caracterizado como él. Pablo Motos calificó a Latre como el ‘doble de acción’ de Pedrero. Este encuentro humorístico fue uno de los momentos destacados del programa.