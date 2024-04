El mensaje oculto del tatuaje de Dani Alves en su foto viral con Joana Sanz

Dani Alves está en libertad provisional tras haber pagado el millón de euros que le pedían. Pese a que han surgido muchas noticias acerca de lo que está haciendo desde que abandonó la cárcel, no ha habido imágenes suyas en ningún sitio. Por eso ha sorprendido la imagen que ha subido su pareja, o la que era su pareja, la modelo canaria Joana Sanz a las redes sociales y que ha levantado mucha polvareda.

Hasta ahora, Sanz ha cambiado varias veces su actitud hacia Dani Alves. Primero le defendió, luego parece que se distanció y luego parece que volvió a mostrarle su apoyo. Esa misma relación ha mantenido con las redes sociales, que durante todos estos meses le han servido para comunicar lo que pensaba o sentía respecto a su vida y también respecto a Dani Alves. Incluso, Joana Sanz ha acabado un poco harta un par de veces de todo lo que generaba lo que hacía o lo que no hacía, lo que decía o no decía y dos veces abandonó las redes sociales, pero las dos veces regresó.

Y ahora ha vuelto a utilizar su Instagram para comunicar, ante tantísimos rumores que la situaban en Madrid, que hablaban de que tenía otra pareja, que no dejaban de hablar de ella, Joana Sanz ha usado una foto en un storie de Instagram, sin palabras, para dejar muy clara su relación actual con el futbolistas. Es una foto de ambos, con las manos entrelazadas. No se ve nada más, tampoco sus caras, pero esa foto deja muy claro que los dos se apoyan ahora y que, sean o no pareja, sí que están cercanos.

La foto está dando mucho que hablar y está recibiendo también muchas críticas. En ella se ve una mano masculina y otra femenina. La masculina tiene varios tatuajes: un dibujo que no se identifica bien, un corazón y una cuenta aritmética con error, pero con significado: 1+1=1.

Hace años, Joana Sanz explicaba sus tatuajes en las redes sociales. Uno de ellos era el 1+1=1 que ahora luce la mano masculina. "Se refiere a las relaciones, la suma de uno y uno no son dos, sino uno porque trabajan juntos", escribía en un texto en el que también contaba lo que significaban otros tatuajes. Se había hecho uno para borrar otro de un novio anterior y también se había hecho otro con la huella dactilar de Dani Alves.

En la foto que ha subido a Instagram, en el brazo femenino si se puede intuir un tatuaje que puede ser también esa cuenta aritmética.