Messi se sincera sobre su retorno frustrado al Barça

Nuevo premio individual para un 2023 que ha reconocido a Leo Messi como el mejor del año seguramente por última vez. Su última cosecha viene dada por la revista 'Time', que le ha otorgado el premio al "Atleta del Año" tras llevar a Argentina a lo más alto en el Mundial de Catar con una final para la historia del fútbol.

Un premio que llega después de que Messi consiguiera hacerse con su 8º Balón de Oro, cerrando para muchos el debate con Cristiano Ronaldo, que se quedó en los cinco galardones. En la revista que entregaba el galardón, Messi ha hablado sobre lo que podría haber sucedido el verano pasado de haberse dado todo distinto.

Messi lo tenía claro: su deseo era volver al FC Barcelona tras una experiencia traumática en París: "Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible. Traté de regresar y no sucedió". Al verse truncados sus planes de volver a casa, Messi y su familia tuvieron que analizar las distintas propuestas que tenían y se decantaron por la opción de Miami, donde Messi ha caído de pie: 11 goles y 5 asistencias en 14 partidos con el Inter Miami.

Pero no todo era Miami; de hecho Messi ha confesado cuál fue la alternativaque le hizo dudar: "La verdad es que afortunadamente tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso sopesarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami. También es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo".

"Como embajador de turismo del país, fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel. Era Arabia Saudita o la MLS, y ambas opciones me parecieron muy interesantes", ha afirmado el Atleta del Año de la revista 'Time'.