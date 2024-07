Modric renueva una temporada más con el Real Madrid

Después de la presentación de Mbappé, el Real Madrid se tenía guardada otra carta. Lo que era un secreto a voces, la renovación de Modric, ya es oficial. "El Real Madrid C. F. y Luka Modrić han acordado la ampliación del contrato de nuestro capitán, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2025. Modrić llegó al Real Madrid en 2012, y en sus doce temporadas defendiendo nuestra camiseta se ha convertido en una leyenda del Real Madrid y del fútbol mundial", afirma el club.

Con el Real Madrid ha ganado 26 títulos: 6 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Modrić es uno de los cinco jugadores que han logrado ganar 6 Copas de Europa y cuenta con el mayor número de títulos en la historia de nuestro club.

"A nivel individual, Modrić ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. Ha formado parte en 6 ocasiones del Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado 2 veces como Mejor Centrocampista de la Champions League. Ha ganado 1 vez el Balón de Oro y 1 vez el Balón de Plata del Mundial de Clubes. Con la selección croata, ganó el Balón de Oro del Mundial 2018 y el Balón de Bronce del Mundial 2022. Modrić ha disputado 534 partidos con nuestro equipo, en los que ha marcado 39 goles, y es internacional con Croacia, selección con la que ha jugado 178 partidos y tiene el récord histórico de internacionalidades", zanja el club.

"Qué alegría estar aquí otra vez. Muchas gracias por vuestro apoyo durante todo el año. Esta Copa es también vuestra. Hasta la temporada que viene. ¡Hala Madrid!", dijo el croata durante el festejo por la Champions.