El momento más surrealista de “El Chiringuito”: “Ese tertuliano se está comiendo el móvil en directo”

"El Chiringuito" nunca deja de sorprender. El programa deportivo realizó un debate intenso sobre si fue desmedida la celebración del Barça tras ganar al Bayern por 4-1. El conjunto culé logró una victoria de valor. "Es una celebración desmedida", dijo Angie.

Más Noticias El sorprendente equipo de Segunda División que piensa en Mariano para reforzar su delantera

En ese momento todas las cámaras enfocaron a Jorge D'Alessandro. El tertuliano argentino estaba comiéndose el móvil en directo como signo de indignación. "Pero... ¿qué hace?". "No entiendo nada". "Este hombre es un showman...", aseguraron algunos fanáticos del programa.

Este sábado el mundo del fútbol se para por "El Clásico". Real Madrid y Barça se juegan el liderato en el Bernabéu en un partido que será muy interesante, puesto que ambos conjuntos llegan en un gran estado de forma. El equipo de Flick está volviendo a ilusionar a su afición y más con la presencia de tantos canteranos en el once inicial y la explosión de un Lamine Yamal que es el líder de la plantilla.

Jorge D'Alessandro siempre se caracterizó por apoyar al Barça y es uno de los tertulianos que más defendió que el equipo culé está en un gran momento. D'Alessandro no es el único que se mostró eufórico. Jota Jordi también expresó toda la ilusión que tiene. "Es una barbaridad que el Barça haga una goleada al Bayern con ocho canteranos acabando el partido. Me parece que tiene mucho mérito la manera de jugar y tener una idea fija que no se va a cambiar bajo ningún concepto", aseguró el tertuliano.