El momento en el que Benzema comunicó que se iba del Real Madrid

El último balón que tocó Benzema como futbolista del Real Madrid fue el del penalti con el que llegaba a los 354 goles con la camiseta blanca. En ese momento Ancelotti pidió el cambio y se levantó en la pizarra electrónica el número «9», ese que ahora está libre en busca de un sustituto, aunque su entrenador ya avisó de que Karim es insustituible. «Soy consciente de que he entrenado a uno de los mejores futbolistas del mundo, no sólo delantero. Una persona amable, humilde y sincera», lanzaba su entrenador nada más terminar el último partido. «Respetamos su decisión, se ha ganado el derecho a decidir lo que tiene que hacer. Ha hecho algo legendario, inolvidable, que quedará en la historia de este club» continuaba antes de desvelar el momento en el que el francés había comunicado su decisión. «Ha sido una algo de última hora, ayer (el sábado) entrenó normalmente y esta mañana (el domingo) me dijo que se despedía, que era una decisión que había tomado y que hay que respetar por todo lo que ha hecho en cuatro años conmigo y también lo que ha hecho con el club».

Su futuro estaba en sus propias manos y ha querido que su historia con el Real Madrid, al que llegó con 21 años y se va camino de los 36, era mejor que terminara ya, y no alargarla un año más, que es lo que tenía firmado.

Decía Zidane que el juego de Benzema era para aquellos a los que les gusta el fútbol, cuando aparecían críticas después de un par de partidos o tres sin marcar. «No tengo ninguna duda con Karim, volverá a hacer goles», aseguraba Zizou, el primer fan del delantero, como esa niña que en el acto de entrega del Marca leyenda no quería preguntarle por si se iba a marcar, incapaz de soportar que la respuesta fuese no. No dijo nada Benzema, pero a la niña le dio igual y empezó a llorar desconsoladamente.

Con el adiós de Karim, Asensio, Hazard y Mariano son cuatro los delanteros que dejan su camiseta disponible. Si mañana el Madrid tuviera partido sólo tendría disponibles para el ataque a Vinicius y Rodrygo, pero Ancelotti está tranquilo. «Vamos a meter mano en la delantera y lo vamos a hacer sin prisa, tenemos tiempo para hacerlo con calma. Lo que buscamos es un delantero que marque goles, que se pueda asociar bien con los otros. Teniendo en cuenta que tenemos dos jóvenes que empiezan a tener más protagonismo, queremos un delantero que pueda jugar bien al fútbol como lo ha hecho Karim». Tan bien es complicado pero los nombres ya están encima de la mesa con Harry Kane como lo más parecido al nivel de Benzema.

El galo se marchó como quería: emocionado y agradecido pero sin exagerar los gestos. «Tenemos que tener en cuenta su carácter. No le gusta la luz, ha preferido despedirse así y el adiós del Bernabéu ha estado a la altura de una gran leyenda», confirmaba Ancelotti. Este martes, dirá adiós en Valdebebas y no podrá evitar las lágrimas, como la niña que se temía el adiós de su ídolo.