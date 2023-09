Putellas e Irene Paredes: "Queremos que todas las mujeres vean que pueden levantar la voz"

La selección española juega mañana contra Suecia en el primer partido de la Nations League, pero son otras cosas las que preocupan y mucho a las campeonas del mundo. "La verdad sí siento que las jugadoras están conmigo. Todo lo que estamos vivendo estos días es grave y que se escapa de lo profesional y lo deportivo", ha dicho la seleccionadora Montse Tomé. "Deberíamos estar celebrando un triunfo increíble, pero todo lo que pasó después fue muy desagradable. En lo deportivo, ayer pudimos entrenar, son profesionales, han entrenado bien y mañana tenemos el primer partido de la Nations League y somos profesionales". Le han preguntado por qué llamó a futbolistas que no querían ir."Creo que se escapa de lo deportivo y traté de centrarme en lo deportivo y en lo que podía controlar. Van sucediendo cosas que yo no controlo. Ha habido fallo en la comunicación, pero siempre hemos querido proteger y ayudar a los jugadoras. Estar con Jenni, que es quien lo ha pasado mal y como consecuencia sus compañeras y nosotros. Especialmente yo, que he compartido con ella muchas cosas y empatiza con ella en todo. Yo tengo que ser profesional y en la convocatoria elegimos a las mejores para estos partidos. La intención siempre fue ayudar, escucharlas y entenderles. Son cosas que se alejan de lo deportivo y desconozco más".

"Sí he hablado con jugadoras, no con todas. No me preguntaron sí había hablado con todas. No voy a decir con quién he hablado. Forma parte del secreto profesional que no me gusta incumplir",·ha dicho Tomé sobre si habló con las futbolistas. Ha seguido insistendo en que no es un problema deportivo. Asegura que no ha oído de las jugadoras que no la quieran como entrenadora de la selección española. "Ellas no están pasando por un buen momento, tampoco es nuestro mejor inicio. Pero es lo que tenemos, los hechos que vimos son inaceptables. Lo dijimos en el comunicado posterior en la Asamblea y ahora. Nos posicionamos con Jenni y con todas las jugadoras", ha insistido Tomé, que sabe que su puesto pende de un hilo. "Llevo poco tiempo en el puesto, tengo confianza en el trabajo, tengo ganas de que se solucione esto y tenemos ganas de trabajar", ha dicho acerca de si se ve como seleccionadora tras estos dos encuentros.

La primera que ha hablado de las futbolistas ha sido Alexia Putellas: "Nosotras veníamos reclamando que nos escucharán durante bastante tiempo, porque estábamos detectando, estaba habiendo durante muchas décadas una discriminación sistemática con el femenino. Tuvimos que pelear muchísimo para ser escuchadas. Eso conlleva un desgaste. Un desgaste que no queremos tener porque nos preocupa lo de dentro del campo, que la gente disfrute y se emocione. En la final, que hacía ayer un mes, sucedieron unos hechos inaccesibles, con la gota que colmó el vaso con lo que pasó después en la asamblea. Teníamos que decir que tolerancia cero, por ella, por nosotras y por si esto vuelve a suceder en nuestra sociedad".

"Fueron ocurriendo una serie de hechos, cuando haya más tiempo explicaremos hasta donde podemos contar. Sacamos comunicados, donde explicamos las cosas, hay un proceso judicial abierto, hay una víctima, que es Jenni, que es la única persona que no ha provocado nada. Sus compañeras desde el principio íbamos a estar a su lado. Después sucede la convocatoria, después una reunión hasta las tantas. Hemos dormido cuatro horas en toda la semana". "Hay una reunión a la que acudimos enfadadas, porque después del comunicado nos convocan, fuimos para no ser sancionadas. FIFA dio la razón de que la convocatoria estaba mal por los plazos. La reunión del otro día va a ser un antes y un después. Confío en que los acuerdos harán que nuestro deporte, y creo que el deporte femenino, en consecuencia la sociedad, será mucho mejor. Todo lo que sea ponerse de lado, ya te estás posicionando. No hemos podido ser sólo futbolistas"

"Nosotras somos transparentes, siempre lo hemos sido. Hemos trasladado nuestro malestar, conceptos que creíamos necesarios que se supieran a la persona que estaba arriba, ha dicho Putellas, que ha insistido en que ellas no ponen ni quitan a nadie: "Lo he dicho antes, no ponemos ni quitamos nada. Simplemente denunciamos, pedimos que la Federación de todos haya una tolerancia 0 ante personas que, como dijimos en el comunicado, hayan escondido, aplaudido o incitado un abuso. Simplemente pedimos eso. Quien elige los cambios o no, investiga quien ha participado en eso es la Federación. Aquí no tenemos ninguna competencia para poner o echar a nadie. Solo la tenemos para jugar y marcar goles. Comunicar que cosas creemos que nos ayudaran a mejorar", ha insistido.

Irene Paredes ha hablado de las que no piensan igual: "En el primer comunicado había gente que ya no es jugadora o no viene a la selección. Las 39 éramos del Mundial, o jugaodras seleccionables. Es verdad que ha habido jugadoras que como Athenea o Sheila han expresado su opinión, que es normal. Ha habido dos bajas, Mapi y Patri, su situación es diferente. Llevaban un año sin venir. Como manifestaron, no eran las maneras de volver. Las que estamos aquí creemos que para que haya cambios tenemos que estar". Paredes ha pedido "unas condiciones dignas en las que se nos respete. Queremos cambiar cosas, para que llegue un punto en el que las jugadores sólo se dediquen a jugar. Hemos estado sin apoyos. Ahora el CSD ha entrado de manera contundente. Pero nos hemos sentido solas. Llegaron tarde. Tiene que haber protocolos para que intervengan en estas situaciones. Pero no se ve la luz al final del túnel. Ahora tenemos el altavoz para hacerlo y tenemos compañeras de otros deportes y mujeres en su vida que vean que esto es un punto de inflexión que puedan levantar la voz y digan a mí también me ha pasado esto".