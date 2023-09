El insulto de una jugadora a Athenea del Castillo que la hizo llorar en la selección

La selección española no tiene un momento de paz antes del encuentro que mañana viernes disputa contra Suecia, el primero de la Nations League y el primero tras ganar el Mundial y vivir el terremoto provocado después por Luis Rubiales. La selección española llegó a su hotel en Gotemburgo a las 15:15 horas con la misma seriedad mostrada estos días, pero sin hacer declaraciones. El primero en bajar del bus fue el presidente en funciones de la RFEF, Pedro Rocha, acompañado por el responsable de fútbol femenino Rafa del Amo y después la seleccionadora Montse Tomé en solitario. No está nada claro el futuro de Tomé, puesta en duda por las futbolistas y que puede dejar el banquillo tras estos dos encuentros.

Las futbolistas, que no hicieron ninguna declaración, entraron al hotel Scandic Opalen con semblante serio, siendo las últimas en entrar Alexia Putellas, con gafas de sol, y Misa Rodríguez.

Todos son problemas en la selección que hasta vivió um retraso de una hora y media en salir de Valencia. No llega la calma y según desveló El Chiringuito también hay problemas internos. Athenea del Castillo, la jugadora del Real Madrid que se negó a firmar el comunicado fue insultada por otra compañera de la selección. Según El Chiringuito la llamaron traidora. La futbolista ha contestado a El Chiringuito: "Con referencia a los comentarios vertidos sobre mí la pasada madrugada en el programa "El Chiringuito", quiero manifestar lo siguiente:

Ninguna de las jugadoras de la selección se ha dirigido a mí en el término de "TRAIDORA"

En su día, adopté una postura diferente a la mayoría de mis compañeras. Así se lo manifesté en su momento a ellas y lo hice público a través de un comunicado en el que dejaba clara mi opinión.

Más allá de esa declaración, ni yo ni NADIE de mi círculo de confianza hemos hablado sobre esta situación con ninguna persona fuera del mismo.

Por este motivo, rogaría que no se especulase sobre mi estado anímico, ni nada al respecto.

Agradezco sinceramente las numerosas muestras de apoyo y cariño recibidos"

Todo puede pasar en el partido de mañana. Por lo pronto, las jugadoras suecas van a apoyar las españolas: "Vamos a enseñar nuestro apoyo a las jugadoras españolas durante el partido. Vamos a hacer algo juntas. No voy a decir qué, no queda tanto, lo veréis mañana", ha dicho Asllani, capitana sueca y que jugó en el Real Madrid. "Es triste para ellas estar con todo esto después de ganar el Mundial. Pero luchan no solo por ellas, sino por la próxima generación de mujeres. No es un tema deportivo, es un asunto que afecta a la sociedad”, ha continuado. "esta lucha será una inspiración para otros países que han pasado por lo mismo y que no han tenido el coraje de las españolas. Cuando peleamos juntas, logramos que las cosas cambien".

En lo puramente deportivo, las preferencias de Montse Tomé, al igual que el rendimiento de las españolas por el estado anímico de tensión vivido estos días, son una incógnita. España ya sabe lo que es ganar a Suecia, pues fue la selección a la que superó en semifinales del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, pero la situación ahora es muy tensa.

Solo hace poco más de un mes desde que ambas selecciones se enfrentaron. Pero parece que ha pasado un mundo. Suecia, número uno del ránking mundial tras ganar la medalla de bronce mundial, mientras que España es segunda.