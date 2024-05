El motivo por el que Alonso lleva las muñecas vendadas en Miami

El año pasado en Miami sólo los dos Red Bull terminaron por delante del Aston Martin de Alonso en el circuito urbano de la ciudad de Florida. El desafío de volver al podio este año parece más complicado, ya que el circuito urbano y el calor degradan mucho los neumáticos y ahí es donde más sufre el AMR24.

«En teoría, Miami no debería ser nuestro mejor circuito», apunta Fernando Alonso, aunque luego matiza que "lo hemos hecho muy bien en algunas pistas en las que no esperábamos mucho. Hemos traído una serie de ideas para mejorar el coche sobre todo el domingo". Lo que ha llamado la atención en el "paddock" de Aston Martin han sido los vendajes que lleva el bicampeón del mundo en sus muñecas. Para encontrar el motivo hay que remontarse al Gran Premio de Australia de hace dos años, con Alpine, cuando sufrió una lesión de muñeca. Alonso aspiraba aquel fin de semana a firmar la "pole" en Albert Park. El Alpine estaba respondiendo a la perfección hasta que en su primer intento de vuelta rápida en la Q3 tuvo un problema que provocó la salida de pista en la curva once. Alonso chocó contra el muro, pero no separó las manos del volante para intentar no perder el control del monoplaza. No pudo controlarlo y sufrió una elongación -estiramiento excesivo- en los pulgares. El problema se acrecentó con el paso de las semanas y afectó a ligamentos y tendones en manos, muñecas y antebrazos.

Alonso, con 42 años, todavía sufre secuelas de aquel accidente. Los vendajes en las muñecas intentan mitigar el dolor que todavía le afecta. "Desde 2022 he tenido altibajos en las muñecas y en las manos después de accidente en Australia. Me duele un poco más en este momento, pero no es nada grave. Es una pequeña lesión que sucede a veces", comenta el piloto y resalta que no tiene nada que ver con su edad. "No, me ha pasado ya antes. Lo que sucede es que he estado pilotando mucho en las últimas semanas».

Nerea Martí, a luchar por los podios en Miami

La piloto valenciana Nerea Martí afronta este fin de semana la segunda ronda de la temporada de la F1 Academy, que se disputará en el circuito urbano de Miami, con el objetivo de acabar ambas carreras en el podio. "Llegamos a Miami con energías renovadas tras la primera ronda en Arabia Saudí. A pesar de que conseguimos un podio, la suerte no nos acompañó y fuimos privados de un mejor resultado global", explicó.

Martí (Albalat dels Sorells, 2002) es quinta en la clasificación general tras haber conseguido un podio en la prueba de Yeda (Arabia Saudí) y haberse tenido que retirar de la otra carrera por un golpe de Lola Lovinfosse en la última vuelta. "Hemos estado preparando sin descanso junto al equipo el fin de semana de Miami, que me trae buenos recuerdos con el podio que logré en 2022. No puedo esperar a salir a pista y afrontar todos los desafíos que un circuito urbano como el de Miami presenta", agregó.

En 2022, en las W Series, Martí consiguió subirse al podio en Miami en el que fue su primer trofeo en la categoría exclusiva para mujeres de la FIA. En 2023 la F1 Academy no visitó la ciudad estadounidense de Florida, pero lo hará de nuevo este fin de semana, como categoría soporte de la Fórmula Uno.

El trazado urbano de Miami Gardens combina largas rectas con opciones de adelantamientos junto con técnicas curvas que permitirán marcar las diferencias. En esa tesitura, Martí se siente optimista tras sus resultados anteriores en circuitos urbanos y con el impulso y motivación extra de haber sido anunciada como piloto oficial de BMW España para 2024 y haber ganado la Kings GP, la competición de karting de la Kings League.