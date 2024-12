El motivo por el que Mbappé se ha perdido la comida de Navidad del Real Madrid

Las primeras plantillas de fútbol masculino y femenino y de baloncesto del Real Madrid se reunieron este viernes para celebrar la comida de Navidad, que tuvo lugar en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid. Florentino Pérez presidió el acto, al que también asistieron el presidente de honor del club blanco, José Martínez Pirri, y varios miembros de la Junta Directiva.

Entre los futbolistas hubo una ausencia destacada, la de Kylian Mbappé, que se está recuperando de la lesión muscular en la pierna izquierda que sufrió ante la Atalanta y que le va a tener unos diez días de baja. Ancelotti aseguró en la conferencia de prensa previa al partido ante el Rayo Vallecano que no es grave lo que tiene su delantero y que no estará en Vallecas pero sí en el viaje a Qatar para disputar la final de la Copa Intercontinental. "Lo de Mbappé no es algo muy serio, no va a estar en el partido. Viajará a Qatar, a ver si no hay riesgo y puede jugar o jugar una parte del partido. Viaja porque pensamos que se puede recuperar de la lesión", decía el técnico italiano sobre el francés.

"Los últimos dos parones (por Fecha FIFA) ha estado aquí y ha trabajado bien, ha descansado y se ha visto, porque su rendimiento en los últimos tiempos ha mejorado mucho. Afortunadamente es un pequeño periodo, esto no es una lesión de larga duración, yo creo que no va a perder lo que ha conseguido en los últimos tiempos", continuaba Carleto.

Mbappé no estuvo en la comida de Navidad pero no fue por su problema muscular. La causa de su ausencia la confirmó el propio Real Madrid en su web y fue porque "atraviesa un proceso gripal".

Visita a los hospitales de los capitanes

Los capitanes y entrenadores de fútbol y baloncesto del Real Madrid han acudido este viernes a los hospitales de Sanitas La Zarzuela y La Moraleja para repartir regalos a los niños ingresados, todo ello con motivo de la temporada navideña.

El capitán del equipo de fútbol, Luka Modric, y el capitán del de baloncesto, Sergio Llull, han visitado el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja para entregar juguetes a los más pequeños en colaboración con la Fundación Real Madrid, según un comunicado de Sanitas.

Por su parte, el técnico del equipo de fútbol, Carlo Ancelotti, y el entrenador de baloncesto, Chus Mateo, han repartido los regalos a los niños ingresados en el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela.

Llull y Modric visitaron a niños ingresados en hospitales Europa Press

"Esta idea nace con el objetivo de hacer la estancia en el hospital lo más llevadera posible tanto a los más pequeños como a sus seres queridos. A pesar de no estar en sus hogares en estas fechas tan señaladas, al menos tienen la oportunidad de conocer a sus ídolos y recibir un detalle navideño, lo que convierte este día en una experiencia muy especial para todos", ha comentado la director de sostenibilidad y asuntos corporativos en Sanitas y Bupa Erope & LatinAmerica, Yolanda Erburu.

La jornada ha incluido juegos, sesiones de fotos y autógrafos, "creando así un momento inolvidable" para los niños y sus familias, una iniciativa solidaria que mantienen desde hace años el Real Madrid y Sanitas, proveedor médico oficial del club, que pone a disposición de las plantillas de fútbol y baloncesto su cuadro médico, centros especializados, pruebas diagnósticas y avances en medicina.