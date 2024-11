Moto3: El "caníbal" David Alonso cierra a lo grande una temporada de récord

"Suena bien hacer historia, en este finde tenía mucha presión", decía David Alonso después de cerrar a lo grande su temporada de ensueño. Campeón del mundo de Moto3 hace ya cuatro carreras, el hispano-colombiano ha roto todos los récords posibles en un curso perfecto para él. En Barcelona ha conseguido la decimocuarta victoria de veinte posibles, y la que supone su séptima consecutiva, números que no han firmado ni los más grandes del motociclismo. Nadie de hecho había conseguido tantos triunfos en cualquier categoría.

Y todo eso con sólo 18 años y mucho talento y descaro. "Primero quería hacer la "pole", después no quería caerme para no romper el casco de oro. He tratado de no pensar en eso, y convencerme de que llevaba un casco normal", decía David sonriente ya con el curso terminado y con toda su familia presente en Montmeló para celebrar junto a él. "Hoy se lía", confirmaba sobre la fiesta de fin de temporada que le espera ahora que ya ha hecho todos los deberes.