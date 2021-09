Marc Márquez engrandece el triunfo de Bagnaia en Motorland

Deportes

El primer triunfo de su vida en MotoGP no se le va a olvida a Pecco Bagnaia, porque no ha sido uno cualquiera. Ha sido uno enorme por el empeño que ha tenido Marc Márquez en evitar que el italiano lo consiguiera. El español ha engrandecido la hazaña del de Ducati, que tuvo que sufrir hasta la última vuelta para inaugurar su palmarés de triunfos en la categoría reina.

No le importó a Marc venir de dos caídas consecutivas, fue el Márquez de siempre, con la misma esencia y arriesgó al máximo para imponerse en el mano a mano. Lo de conservar es algo que no entiende, ni en su versión de antes del accidente ni en esta actual en la que el físico no lo tiene a tope. Pero en los circuitos con mayoría de curvas de izquierda él puede ofrecer más nivel y eso es lo que hizo en Motorland.

Aguantó toda la carrera el ritmo infernal de Bagnaia, pegado a su rueda sin importar que Pecco aumentase la velocidad según avanzaban las vueltas. Su Ducati iba perfecta, por el sitio siempre, y seguirla no era precisamente fácil. Lo consiguió Marc, paciente, esperando su momento y estudiando a su rival.

Así se pasó la primera media hora de carrera, quizá incluso más, para a falta de cinco vueltas ir tomando posiciones. Le recordó que estaba ahí detrás enseñando rueda y, cuando sólo quedaban tres giros, dio el paso adelante definitivo. Le pasó varias veces, pero fueron adelantamientos momentáneos, porque lo que arriesgaba en la frenada para ponerse delante lo perdía en la salida de la curva, donde Bagnaia, con mejor trazada, volvía a recuperar la posición.

Una lucha brutal y espectacular para los espectadores, que se llevaron un buen regalo del regreso del público a las gradas de Motorland. Bagnaia aguantó todos los ataques que le venían desde el número 93, que quería reivindicar que sigue siendo el mismo a pesar del complicado año que está viviendo en su regreso.

Las tres operaciones y la inactividad todavía le pasan factura, lo que no evita que en cuanto tiene una oportunidad lo dé todo en favor del espectáculo. Para cualquier otro el segundo puesto hubiera sido un buen botín y se hubiese conformado. No para Marc, que apretó hasta el final y no dejó de intentarlo hasta que ya fue imposible.

Su empeño da más valor al triunfo de Bagnaia, el primero para él en MotoGP, algo que llevaba buscando, y mereciendo, desde hace tiempo. Su victoria le permite reforzarse en el segundo puesto del campeonato, por delante de Joan Mir. El vigente campeón fue tercero en Aragón y ya ha alcanzado en la clasificación a Zarco, que sigue en caída libre.

Mal día para Quartararo

Fue un mal día para Quartararo (octavo), que ya avisó que este trazado no es de sus preferidos y siempre le toca sufrir. Su salida no fue buena y pronto fue marchándose hacia atrás. Era una jornada para rebañar la mayor cantidad de puntos posible y pensar en lo siguiente. El francés tenía mala cara, aunque mantiene 53 puntos de ventaja al frente del Mundial con 125 por disputar. Es decir, que conserva dos carreras de ventaja cuando hay cinco todavía por delante. Una situación muy buena a pesar de que en Alcañiz diese un pequeño paso atrás.