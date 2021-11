Toni Bou avisa a sus rivales tras conseguir el Mundial número 30: “Voy a por el 31″

Deportes

Toni Bou lo ha vuelto a hacer. Sí, ya tiene en su palmarés el título mundial número 30, todos consecutivos, dos por año en los últimos quince. Una brutalidad que por muy repetitiva que sea no es poca cosa. Son muchos éxitos, aunque él reconoce que no hay mejor sensación que el de la primera corona, con la que comenzó todo: “una sensación irrepetible”.

Hace unos meses consiguió el número 29, al imponerse en la modalidad al aire libre. El covid dejó en suspenso la disputa del Mundial indoor, que finalmente ha consistido en dos citas: una en Andorra y la del pasado fin de semana en Barcelona, en el Palau Sant Jordi. Una competición corta que no ha conseguido ver fallar a Toni Bou. “Deportivamente ha sido complicado, sabíamos que te lo jugabas todo en la final de Barcelona, no había margen de error”.

Nervios

En realidad lo que había era mucha presión y nervios por el miedo al error y que la cuenta se detuviese en 29. “Me vinieron sensaciones parecidas a los de mis inicios. Es una situación que no puedes controlar, puede pasar cualquier cosa, en el indoor es fácil fallar y había una presión que hacía muchos años que no sentía”, reconoce el piloto del equipo Repsol.

No pudieron con él en esas dos carreras sus rivales, que quizá vieron en este formato exprés una ventaja para destronar por fin al rey del trial. “Al final era una oportunidad para todos con un Mundial de dos carreras, podía pasar de todo. Yo cometí un error al principio, estaba muy abierto y se notaba la tensión. Si Barcelona ya es una cita especial, se multiplicó todo y salió bien”.

Era un reto distinto también para Bou, una nueva motivación para seguir dándolo todo. “Hemos competido un poco diferente, sobre todo la preparación, obsesionados por no fallar. Sabíamos que se podía escapar el campeonato por un error cuando no tocaba. Hicimos una moto estable y hemos enfocado todo psicológicamente para entrar en las distintas zonas a tope”, comenta.

Son treinta títulos consecutivos, pero que nadie se piense que es algo sencillo, quizá desde fuera pueda verse así, pero los que están implicados ven el trabajo. “Conseguir tantas veces lo mismo puede quitarle mérito. Desde fuera puede suceder que le quiten valor, pero desde dentro siempre es difícil comenzar cada temporada, y este año íbamos a por el treinta y con sólo dos carreras. Mucha presión, nervios, además de lo complicado que es marcar diferencias. Cada vez estamos más igualados y los jóvenes, cuando tengan más experiencia, va a ser más divertido todo”.

Número redondo

Aunque él no quería reconocerlo, llegar al 30 era algo que quería especialmente y además en Barcelona, ante su público y en un escenario mítico como el Sant Jordi. Ahora, con el objetivo ya cumplido, un campeón como Bou sólo mira hacia adelante y eso es... seguir ganando. “Psicológicamente hemos trabajado durísimo. Hay que tomar unas vacaciones pequeñas y tengo que pasar por el médico a ver si me tengo que quitar la placa de la lesión que tuve al principio. La clave es recuperarse bien de todo, porque si no estás perfecto las complicaciones van apareciendo”.

Después de todo eso, que los rivales se vayan preparando: “Vamos paso a paso, trabajamos con un motor diferente en la moto, quiero evolucionar como piloto, y evidentemente, buscar el número 31″.