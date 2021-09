Toni Bou, campeón del mundo de trial: “Entiendo que para mis rivales sea una obsesión ganarme”

Deportes

El sol sale por las mañanas, se pone por las noches y Toni Bou (Piera, 34 años) gana el Mundial de trial. Pocas cosas hay más seguras que la recurrente visita al podio del piloto de HRC, que el pasado fin de semana consiguió en Portugal la corona número 29. Su monopolio dura ya 15 años, en los que no ha fallado ni al aire libre ni bajo techo. Si la pandemia lo permite en unas semanas se disputará el Mundial indoor, en el que buscará la treintena.

–¿Con cuántos títulos soñó cuando empezaba?

–El sueño de todo deportista es llegar a ser campeón del mundo de la especialidad de la que eres profesional. Y es un objetivo que te planteas, pero estar 15 años ganando supera todas mis expectativas de lejos.

–Ni una pandemia ni una lesión han podido con usted...

–Al ser una fractura de peroné limpia, te ponen una placa y la recuperación es mucho más rápida. Fue un mes antes de empezar, así que en la primera carrera, aunque nos faltaba físico pude competir sin problemas.

–¿El covid ha seguido siendo una amenaza?

–La verdad es que lo pasamos mal en la última cita de Portugal. Sólo necesitaba un punto para ser campeón y el miércoles, cuando me hice el test fue de muchos nervios. Aunque te cuides y vigiles nunca sabes si te has contagiado. Salió negativo y fue un respiro. Si das positivo te quedas fuera y tiras por la borda todo el año de trabajo.

–¿Entiende que sus rivales puedan odiarlo un poco?

–Al final esto es un deporte y cuando alguien consigue tantos años el objetivo pues para el resto puede convertirse incluso en una obsesión ganarme. Siempre digo que es mucho más fácil para ellos que para mí, porque tienen claro a quién hay que superar, es su motivación. Y yo, en cambio, arranco siempre defendiendo los dos títulos y tengo la obligación de ganar, que siempre es difícil, pero creo que lo llevamos bien.

–¿Se ha propuesto algún número redondo de títulos? El 30 lo tiene a tiro...

–La cifra que nos propusimos ya la hemos superado hace tiempo. Después del décimo empezamos a pensar en llegar a los quince, luego a los veinte... Todo el mundo me hablaba de los treinta títulos, y yo quería evitar el tema, pero ya estamos ahí cerca. Si se celebra el Mundial indoor lo vamos a intentar y si lo conseguimos seguro que voy a querer sumar más.

–Su racha debe ser la más larga vigente en el mundo del deporte...

–La verdad es que sí lo he pensado, pero no tengo los datos de otras disciplinas. Es un periodo muy largo, en el que hemos tenido covid, lesiones, problemas mecánicos que pudimos salvar... Al final te pasan muchas cosas y es difícil estar siempre ahí.

–¿Qué le dice un mito como Jordi Tarrés, al que ha dejado muy atrás en números?

–Es increíble que gente como Jordi o Lampkin, que llegaron a los siete títulos, y que saben lo que supone lo que estamos haciendo nos valoren. Fueron mis ídolos.

–¿Le han llamado del libro Guinness de los récords?

–Tengo algunos récords de subir la pared más alta con una moto y cosas así, pero en cuanto a títulos no me han dicho nada. Habrá que mirarlo algún día, porque si no es un récord estará cerca.

–¿Qué hace Toni Bou cuando no es piloto de trial?

–Me gusta mucho la tranquilidad fuera de la moto. Ir a pasear con los perros, salir en bici por las montañas, desconectar. Soy una persona feliz que me encanta disfrutar de cada momento.

–Acostumbrado a dar saltos todo el día, debe ser difícil sentarlo en el sofá...

–Voy todo el día a tope y cuando llego a casa quiero tranquilidad. Después de la pandemia disfruto más de tener mi momento, mi película o mi serie casi a diario.

–¿Se mueve en moto por la calle a diario?

–No, en furgoneta. Me encanta llevarlo todo ahí para ir a entrenar. La moto me gusta, pero entiendo que es un poco peligrosa. Además, a los pilotos no nos gusta ir de paseo, así que mejor evitar la tentación y no cogerla.

–Un lobo con un cartucho de dinamita es su imagen...

–La dinamita es porque soy muy explosivo en las carreras. Y el lobo es mi animal preferido, siempre he querido tener uno, pero es más difícil de domesticar que un perro. No tengo mucho tiempo con las competiciones, pero es algo que tengo previsto para cuando me retire. Ahora me conformo con un pastor alemán. De los lobos me gusta su carácter y el orden que tienen.

–¿Se puede tener un lobo como mascota?

–Conozco gente que los tiene, una vez tuve uno en las manos y casi me lo llevo, pero hay gatos en casa e igual durarían poquito.