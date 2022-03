Carlos Checa: “Comentar MotoGP me permite revivir mis tiempos de piloto”

Carlos Checa va a los circuitos ahora de manera muy diferente a cuando competía. Cada vez se siente más cómodo en su nueva faceta como comentarista y trata de aportar su experiencia y conocimientos a las retransmisiones de MotoGP en DAZN. Se reparte las 21 carreras del Mundial 2022 que arranca este fin de semana en Qatar con otros dos históricos: Álex Crivillé, un veterano del micrófono, y con Jorge Lorenzo, que debuta esta temporada ante las cámaras.

¿Qué le aporta comentar las carreras a un ex piloto?

Cuando tú eres piloto tienes un foco muy estrecho, que es tu carrera deportiva, intentar hacer el máximo y cuidar todos los detalles para estar perfecto en la carrera del domingo. Tienes tu equipo, tu moto y tratas de controlar todo lo que afecta al resultado para estar al mejor nivel. Pero cuando sales de ese pequeño mundo y estás de comentarista te das cuenta de lo importante que eras y de todo lo que había a tu alrededor. Desde ese otro plano, mucho más relajado, tienes tiempo para analizar, aprender y estar con otra gente. Nunca había pensado todo la estructura que hay en televisión para poder retransmitir las carreras.

¿Cuánto le sirve su experiencia encima de la moto?

Me gusta comparar mis apuntes de mi época de competición con los de los pilotos de ahora. Comentar me hace revivir mis tiempos de piloto. Vuelves a sentir a flor de piel las sensaciones de piloto, me gusta y me hace sentir más vivo. Y lo que hago es hablar de lo que hacen los demás uniéndolo a mis experiencias anteriores, con lo que das una visión desde dentro, desde la piel del piloto y ese es el valor que aportamos al comentar las carreras. Por mucho que sepas, si no lo has vivido no se transmite igual.

¿Ha tenido que trabajarlo mucho?

Sí, me he tenido que aplicar. No es fácil transmitir algo en pocos segundos y que a la gente le llegue. Es un reto que me gusta y no me imaginaba lo difícil que es hacerlo bien en televisión. Me siento cómodo con todo el equipo, que lidera Ernest (Riveras). Estoy más cómodo que al principio.

¿Siente nervios ante el micrófono?

Al principio estaba nervioso, pero luego le puse algo de filosofía y me dije: a ver, si meto la pata como comentarista, me quedo sentado. No como cuando era piloto y me equivocaba a 200 kilómetros por hora y me caía. No me voy a poner nervioso por no saber terminar una frase con la palabra adecuada. En el peor de los casos me voy a quedar sentado.

Pero siempre hay algo de vértigo en el directo...

Los nervios existían y existen, porque cuando uno intenta hacer las cosas bien en cualquier campo, hay un poco de tensión. Es difícil transmitir en un momento de carrera en directo todo lo que sabes y nunca te quedas conforme del todo. He aprendido a decir las cosas que tocan en cada momento. No puedes meter una explicación muy técnica en medio de la emoción de la carrera. Pero vas aprendiendo a través de los errores.

Usted trata de aportar ese dato que sólo puede saber el que estuvo antes en carrera

Intento aproximarme a la realidad de lo que pasa, por lo que sé y por lo que voy preguntando. Las motos han cambiado en aerodinámica, pero yo estuve cuando se desarrolló la electrónica actual. La moto no ha cambiado demasiado. Se trata de frenar lo más tarde posible, entrar en la curva lo más rápido posible y sobre todo acelerar lo antes posible. Y la estrategia de carrera es intentar que no te pasen y acabar delante. Dentro de esa simplicidad está la complejidad de la competición y de ser el mejor. Se trata de ser el mejor y eso es complejo. Cada pequeño detalle cuenta mucho. Y eso es difícil de explicar en medio de la emoción de la carrera.

¿Qué quiere ofrecerle al espectador?

Trato de ponerme en el lugar de la persona que está viendo la carrera, no voy a dar una explicación que alguien no pueda entender. Quiero explicar lo que le está pasando a ese piloto en esa curva o a esa velocidad. Nuestra misión es transmitir lo que siente el piloto en cada momento. Aportamos eso que, si no has sido piloto, es difícil que puedas saber.

Usted estuvo antes en el lugar de los que ahora compiten. ¿Intenta ser crítico pero sin molestar?

Sé lo difícil que es estar cinco vueltas clavando el tiempo y tener a un piloto a dos décimas y no poder cogerlo. Desde la tele se ve fácil y en eso todos cometemos el error. Desde el sofá se ve muy sencillo y sabes que bajar una décima en una vuelta te cuesta una vida. Todos buscan el mismo objetivo pero sólo uno puede estar delante. No los voy a criticar en cuanto a la competitividad porque sé lo complejo que es, a mí me costó toda una vida ganar un campeonato. Trato de valorar a todos, porque llevar una MotoGP requiere un esfuerzo y hay que tener una capacidad enorme.