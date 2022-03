Comienza MotoGP 2022: Marc Márquez contra la nueva generación

Sólo hay que echar un vistazo al cartel que anuncia el Gran Premio de Qatar para responder a la pregunta de quiénes son los favoritos para ganar el Mundial de MotoGP esta temporada. En la foto que hay a las puertas del circuito de Losail aparecen Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Joan Mir y Marc Márquez. Los nombres que repiten tanto el primero de los expertos como el último de los aficionados. En la lista están los dos últimos campeones y el último subcampeón como representantes de la nueva ola en MotoGP. Y junto a ellos aparece Marc Márquez, que después de dos años de lesiones vuelve en busca de la normalidad, o mejor dicho de su normalidad, que no era otra cosa que ganar una y otra vez. Antes de que se rompiera el húmero derecho en Jerez en el arranque de la mini temporada de 2020, el número 93 acumulaba cuatro títulos mundiales consecutivos (2016, 2017, 2018 y 2019) y nadie dudaba de que podía conseguir un quinto en 2020. Pero las lesiones le sacaron de los circuitos y le han puesto ante el reto de olvidarse de las carreras y pensar primero en su cuerpo.

En el primer año después de Rossi, él ya tiene 29 años y se ha convertido en uno de los veteranos de la parrilla. Es el «abuelo» ante la nueva generación de pilotos, que están en el papel de aspirantes que tuvo él en su día. El resto pone sobre la mesa la energía de la juventud, mucho talento y títulos mundiales, pero Marc es Marc, al menos hasta que se demuestre lo contrario. Por eso es el gran favorito y más teniendo en cuenta que estará impulsado por la gasolina de sacarse la espina de tanto sufrimiento y de querer romper este paréntesis sin títulos. «Hace dos años tenía una carrera perfecta y ahora me he visto en el otro lado. La gente debe saber que los deportistas también tenemos problemas y que no todo es tan bonito. El objetivo es ganar otra vez y sé que no puedo perder el tiempo», confesaba ayer en la rueda de prensa previa en Qatar.

«Siempre apuesto por mí, incluso cuando estaba lesionado... y ahora no lo estoy», añadía el líder del Repsol Honda, que se ha ganado una cierta superioridad en el aspecto mental con el resto. «Los rivales piensan que Honda ha dado un paso adelante importante, que es cierto, y saben que si Marc está físicamente recuperado es el piloto a batir. Si él está en forma es difícil que alguien le pueda superar. Obviamente, todos le temen y lo tienen en mente», explica Carlos Checa, comentarista de MotoGP en DAZN. «Está claro que es el año de Marc, lleva dos en el dique seco, arrastrando lesiones y es un año importante para él. Su único objetivo es ganar y todo lo que no sea eso será difícil de digerir. La mentalidad de Marc y de Honda va a ser luchar desde el primer día por el campeonato», añade el ex campeón de Superbikes, que aporta un dato clave para confirmar el paso adelante técnico de Honda. «Creo que debe ser la única pretemporada de Márquez sin una caída. Puede que piense más en no caerse o que la moto funciona mejor y no tiene que cruzar tanto los límites para poder sacar el tiempo. Por esto creo que es muy probable que Marc haga una gran temporada», insiste.

Frente al regreso del gran dominador está la gran igualdad que han mostrado los cinco días de entrenamientos de pretemporada, con todos los pilotos casi en los mismos tiempos. Quartararo querrá defender su corona, Joan Mir recuperarla y Bagnaia ser el que acabe con la sequía de Ducati, que no gana el título de MotoGP desde 2007. «No es normal para una marca así que haya pasado tanto tiempo sin conseguir el Mundial. Bagnaia es su primer piloto, aunque Miller querrá hacerlo bien y demostrar que puede ser candidato», añade Checa, que también apunta a Suzuki. «Tienen dos pilotos muy rápidos, especialmente Mir, que es el campeón de hace dos años y en 2021 hizo tercero. Es el típico que las mata callando. Se nos olvida que Suzuki ganó hace dos años y no se le da tan favorita como a Ducati».

Este fin de semana arranca en Qatar el Mundial más largo de la historia de MotoGP, con 21 carreras. Un honor que iba a ser para 2020, pero la pandemia no lo hizo posible. La idea de los organizadores siempre ha sido ampliar el calendario tanto en citas como en países a visitar. Habrá ocho transoceánicas y debutan Mandalika (Indonesia) y Kymiring (Finlandia). Todo un maratón en el que la regularidad durante tantos meses será clave y que se pone en marcha en el desierto qatarí.