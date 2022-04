Álex Rins reclama su sitio: “Que ahora me rían las gracias me da igual”

Por su carácter, Álex Rins no hace mucho ruido, pero seguramente se trata de uno de los mejores pilotos de MotoGP que no tiene un título mundial en ninguna de las tres categorías. Terminó segundo en Moto3 en 2013 después de una lucha muy apretada con Viñales, que terminó ganando, y Luis Salom. En sus dos años en Moto2 acabó segundo y tercero y, ahora, después de cinco carreras, está empatado en el liderato del campeonato de MotoGP con Fabio Quartararo. El francés le ha señalado como el gran rival para el título y el de Suzuki aprovecha el momento para pedir su sitio y reclamar que las luces le apunten dentro del box. «No es que el año pasado tuviera que tragar mucho o poco ni que llegara a sentir que había piloto número uno y un número dos. Sinceramente, ningún año lo he sentido. Es cierto que el año pasado, al ser tan inestable en carrera y caerme tanto, al final, veía que se le reían más las gracias a Mir que a mí», aseguraba en la previa de que las motos empiecen a rodar en Jerez. «Ahora estoy dando mi máximo, sin pensar en esto de ser primero o segundo piloto. Al primer rival al que quieres ganar es a tu compañero de equipo. Estamos siendo muy constantes los dos. Quitando la carrera de Portugal, en Qatar él quedo delante de mí y las otras yo quedé delante de él y él justo detrás. Al final, que me rían las gracias más ahora que antes me da igual», continuaba.

Es uno de los tres únicos pilotos que ha puntuado en todas las citas de la temporada 2022 y ya tiene dos podios, además de la enorme remontada que protagonizó en Portimao, donde salía penúltimo y en la primera vuelta recuperó 13 posiciones. «He visto un par de veces la salida del otro día, porque me salía todo el rato en Instagram. Estuvo muy bien, pero espero que no se repita, no es necesario salir tan atrás», bromeaba.

Su regularidad le está premiando en este campeonato tan abierto y en el que los puntos se reparten mucho, pero es consciente de que queda mucho. «Me suena bien ser colíder. La verdad es que no cambia nada para empezar el fin de semana en Jerez. Al final, sólo hemos hecho cinco carreras, es cierto que somos constantes y estamos coliderando con Fabio. Es un circuito que nos gusta, que le gusta a mucha gente que va rápida aquí. Tenemos que estar despiertos, al cien por cien, para no despistarnos», dice Rins, que está en el camino que tomó su compañero Mir para ser campeón: ir sumando para llegar al final con todas las opciones.