Después de que en Portimao, Aleix Espargaró tuviera un encontronazo con Álex Márquez, en Jerez la polémica la ha tenido con el hermano mayor, con Marc Márquez, con el que no se cortó al considerar que su comportamiento en pista durante el entrenamiento libre 2 había sido, directamente, “una vergüenza”.

“Lleva mucho tiempo haciéndolo siempre en mitad de la pista esperando y no es normal”, lanzaba el de Aprilia, que se queja de que Marc Márquez le busque para coger su rueda y hacer una buena vuelta. “Hoy lo ha hecho con mi hermano, con Gardner, después con Oliveira y luego conmigo. Ha estado cerca de un minuto parado. No lo entiendo, es una vergüenza”, seguía.

“Lo único que se me ocurre es que sea sólo una falta de confianza. ¿Qué hace Márquez esperando a la Aprilia para hacer una vuelta a Jerez? No lo entiendo, ¿Le hace falta una Aprilia para hacer una vuelta rápida el viernes?”, continuaba Aleix Espargaró muy enfadado, y al que en televisión se le pudo ver gesticulando en los últimos minutos del FP2.

“Es increíble, no entiendo que haga esto, se espera en medio del circuito durante un minuto y eso que le he dicho vamos, vamos, vamos. Hablan mucho de Moto3, pero al final es peor en MotoGP”. Lo ha visto todo el mundo, ha tardado dos minutos en hacer la vuelta cuando se tarda un minuto y medio, es clarísimo”, insistía el tercer clasificado del Mundial de MotoGP.

Márquez responde: “Se queja por todo

Marc respondió a las quejas de Aleix, aunque aseguró que no creía que tuviese fijación con los hermanos Márquez. “No creo que sea eso, la verdad, y tampoco quiero darle mucho bombo, porque se queja por todo”. Yo he estado en el pasado en su situación, la de ser rápido y estar luchando por el Mundial, y para mí era un motivo de orgullo que me quisieran tomar rueda”, explicaba el del Repsol Honda, que creía que no había hecho nada malo.

“No tenía la moto que tocaba (porque se había caído) ni iba a hacer ninguna vuelta buena, así que no había ninguna necesidad de esperar a nadie. He acabado el 20 (el 19, en realidad) y no iba a mejorar el tiempo en esas circunstancias, quedaban muy pocos minutos”, se defendía. “Para él debería ser una forma de sentirse fuerte que le quisiesen seguir la rueda y no todo lo contrario como parece que sucede”.