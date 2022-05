Cuando está a punto de cumplirse el primer tercio de la temporada 2022, Marc Márquez ha tenido que reconocer que no va a pelear por el título de MotoGP. Después de un viernes de entrenamientos libres muy duro, el del Repsol Honda admite que su objetivo ahora mismo no puede ser ese y que tiene que centrarse en otros más cercanos para él. La primera toma de contacto con Le Mans fue un jarro de agua fría para el de Cervera, que no pudo estar entre los diez primeros ni en la Q1 ni en la Q2 y que terminó en el global del día en el puesto decimoquinto, a más de un segundo de distancia de Bastianini, el más rápido de la jornada.

Ni los tiempos ni las sensaciones le funcionan a Márquez, que ya se ha descartado como candidato al Mundial de MotoGP 2022. “Antes de empezar la temporada, cuando entrenas, es con la intención de conseguir un título, pero cuando empiezan las carreras los rivales te van poniendo en tu sitio y es ahí cuando tienes que saber entender a qué puedes optar. Lo intenté, tuve la lesión de la vista, luego volví en Austin y, en estas tres carreras, Austin, Portimao y Jerez, he visto que no estamos para luchar por el Mundial”, aseguraba Marc.

“Por mucho que quiera, no estamos para luchar por el Mundial hay que entender y marcarse objetivos realistas y no te puedes marcar el objetivo de ganar una carrera cuando te está costando entrar en el ‘top diez’, ya que sería frustración tras frustración, por eso hay que coger objetivos realistas para tener pequeñas motivaciones, como el cuarto de Jerez que fue celebrado porque era un objetivo realista y lo pudimos conseguir”, continuaba.

“Se celebró porque necesitamos celebrar cosas y coger esas pequeñas motivaciones para seguir empujando, y si consigo un podio, se va a celebrar, y ojalá pueda hablar de victorias en un futuro, pero ahora, hoy en Le Mans, y ya lo dije en Jerez, no estamos para hablar de recuperar puntos al líder; estamos para seguir evolucionando y ver si podemos estar lo antes posible hablando de victorias, ritmo e intentando ir un poco más. Que si la moto iba mejor el año pasado, sí o no, la cosa es que el año pasado las carreras eran 15 ó 20 segundos más lentas. La moto va mejor este año, pero los otros han dado otro paso y tenemos que seguir mejorando”, comentaba Márquez ante la prensa en Le Mans.

Salvada imposible del lado derecho

Ni siquiera las salvadas que hizo, la del libre uno por el lado derecho, el de su brazo operado, le sirvió para ser un poco optimista. En Jerez evitó una caída que parecía casi imposible, pero fue inclinado hacia la izquierda. Entonces, explicó que había estado bien, que el público español le había ayudado a levantar la moto, pero que en realidad, la salvada que le diría cómo estaba físicamente sería aquella que hiciera con la parte derecha de su cuerpo.

En Francia lo hizo este viernes, pero más allá de ese detalle, la realidad es que el resto del día no le acompañó. “Las salvadas de hoy, son salvadas y todo ayuda, pero la he salvado con la rodilla y el codo no ha tocado el suelo. La salvada real ha sido la del segundo libre, porque la trabajas con el cuerpo. La del FP1 ha sido más de suerte, porque me he quedado encima de la moto en el piano y cuando he ido otra vez del piano al asfalto es cuando se ha levantado la moto”.