Bastianini gana en Le Mans y deja de ser una sorpresa en MotoGP

Cada vez resulta menos sorpresa que Bastianini gane una carrera de MotoGP esta temporada. De hecho, el de Le Mans es su tercer triunfo en siete citas en 2022, así que lo que hay que hacer es apuntar su nombre para la lucha por el título de MotoGP. El italiano volvió a dar una lección de madurez y pilotaje en Le Mans, donde apareció cuando todo el mundo esperaba a Quartararo o a Bagnaia. Ninguno de los dos favoritos ganó y sí lo hizo la “Bestia”, que empieza a explicar el porqué de su apodo.

Esperó su momento en la carrera después de un fin de semana complicado para él, con tres caídas y sensaciones no muy buenas. Pero el día definitivo se sintió mucho mejor y se colocó en el grupo de cabeza tras la salida para ir subiendo puestos. Pasó a Miller y fue el único capaz de seguir el ritmo de Bagnaia, que amenazaba con la escapada. Se quedó a rueda de la Ducati oficial y explicó a las cámaras de DAZN cómo fue su plan: “Vi que mi ritmo era bueno. Me mantuve enganchado a Pecco, traté de adelantarlo en la curva 2 para ponerle nervioso y al final vi que se fue al suelo y pude ganar. Se lo dedico al equipo, me han dado la mejor moto a la que puedo aspirar”, decía el piloto del equipo que dirige, Nadia Padovani, la viuda de Gresini empeñada en honrar la memoria de su marido, víctima del covid.

La moto de Bastiniani es una Ducati del año pasado, se supone que menos evolucionada que las oficiales actuales, a las que se está acostumbrando a superar. Así que en la lucha por ocupar el segundo puesto en el equipo oficial de los italianos el próximo año, va ganando muchos puntos. Es su segundo año en MotoGP y ha explotado del todo. Es tercero del Mundial a ocho puntos de Quartararo y por detrás también de Aleix Espargaró.

Tercer podio consecutivo para Aleix Espargaró

El de Aprilia es otro de los triunfadores del día, porque sumó su tercer podio consecutivo, con el tercer puesto, y el cuarto en siete carreras, Hizo la “pole” y ganó en Argentina, y desde entonces está empeñado en luchar por el Mundial de MotoGP hasta el final. Tiene moto para ello, como pudo comprobar Quartararo, que después de una mala salida se pasó toda la carrera detrás de la Aprilia sin ser capaz de adelantar. “Ha sido la carrera más difícil para mí hasta ahora. Se me cerraba el tren delantero en todos lados. Muchas caídas delante de mí. Sabía que a Fabio le iba a costar adelantarme, la idea era no cometer errores y esta es la recompensa”, explicaba el mayor de los Espargaró, sin duda el piloto español más sólido del momento en la categoría reina.

Marc Márquez, sexto, su realidad

Marc Márquez confirmó en la pista lo que había anunciado en los días previos ante los micrófonos; que su nivel ahora mismo no está para otra cosa que luchar para entrar entre los diez primeros. Ha sido sexto en Le Mans, a más de 15 segundos del ganador, una distancia muy grande pero que es la realidad ahora mismo para el del Repsol Honda. Se le siguen escapando los de delante en el Mundial, así que sus opciones se van reduciendo en cada Gran Premio.

¡QUÉ CAÍDA! 😳 @Rins42 se fue largo, a muchísima velocidad por la grava... y no pudo salvarlo 🤯



¡La imagen es de las que no se olvidan!#FrenchGP 🇫🇷 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/YpHR6xQgfS — DAZN España (@DAZN_ES) May 15, 2022

Tampoco fue un gran día para los dos pilotos de Suzuki, que acabaron por los suelos en la primera carrera después de saber que la marca japonesa está decidida a abandonar MotoGP a final de año. Los dos se cayeron cuando estaban en los primeros puestos y no pudieron responder en pista a los directivos de Suzuki que han decidido dejarlos en la calle. Especialmente espectacular ha sido la caída de Rins, que se fue largo por la tierra y al volver a pista no pudo controlar su moto. Un mal momento para ambos mientras sus representantes trabajan para buscarles un hueco en la parrilla de 2023.