Si alguien sabe lo difícil que es ser el hermano de una superestrella es Álex Márquez y si alguien ha conseguido llevar esta situación con tranquilidad y naturalidad también es Álex Márquez, que ahora ha tomado la decisión de abandonar Honda y probarse, por primera vez desde que llegó a MotoGP, con una moto distinta a la de Marc. El domingo por la mañana, antes de las carreras en Assen, se hizo oficial que el equipo Gresini Ducati estará formado en 2023 por Fabio Di Giannantonio y el pequeño de los Márquez, que necesitaba romper con la marca japonesa y se va a probar con Ducati, la fábrica más en forma. «Llevamos una temporada y media muy dura y necesitaba un cambio, y es algo que creo que me va a ayudar mucho. Hablé con el equipo y les dije que no me veía más aquí y que iba a cambiar», explicaba en Assen Álex, que no ha sabido encontrar los resultados desde que bajó al LCR Honda, el equipo satélite de los japoneses.

En 2020 había pasado por el Repsol Honda, como compañero de Marc, en medio de todo el ruido que generó su fichaje por ser el hermano del jefe de filas. Jorge Lorenzo decidió retirarse de manera inesperada y la candidatura de Álex, que venía de ser campeón del Mundo de Moto2 fue defendida públicamente por Marc. Finalmente se quedó con esa moto y le pilló la pandemia, por lo que no pudo vivir un curso normal del todo. De todas maneras se las apañó para firmar dos podios, uno en mojado en Francia y otro en seco en Aragón, que sí le servía para reivindicarse y luchar por mantenerse en la estructura oficial.

Seguramente en la relación carreras-resultados, firmara mejores números y mejores sensaciones que su antecesor (Lorenzo) y que Pol Espargaró, el elegido para sustituirlo. Álex bajó al segundo equipo, tal y como estaba previsto, pero quizá se había ganado una nueva oportunidad, lo que pasa es que en Japón prefirieron la madurez de Pol, que llegaba en el mejor momento de su trayectoria y con buenas sensaciones en KTM.

Ahora, ya es seguro que ni Pol ni Álex van a seguir en Honda, hartos los dos de no encontrar la manera de ser rápidos con la RC213V. A día de hoy KTM y Ducati parecen una opción mejor y allí se van. Pol vuelve con los austríacos y Álex ya ha cerrado su ingreso en Ducati, en la estructura que ahora dirige Nadia Padovani, la viuda de Fausto Gresini. Va a tener una versión 2022 de la moto italiana, que ya se ha mostrado competitiva en todos los circuitos después de un comienzo algo titubeante. De Honda, tiene claro Álex que ahora mismo es una fábrica que ha perdido el rumbo, aunque si alguien puede reaccionar es un gigante de esas dimensiones.

Álex ha tomado esta decisión para volar por fin solo de verdad y mostrarse a sí mismo y a todo el mundo de lo que es capaz, sin que nadie le pueda poner ningún asterisco a lo que consiga. «En algún momento llegas a dudar de ti mismo. No hay mejor opción que una Ducati y si el año que viene no sale como tiene que salir seré el primero en decir que no sirvo, que no estoy hecho para estar aquí», confesaba en Assen con toda la franqueza posible. Reconoció también que su hermano Marc le ha apoyado en el cambio de marca y que conversaron mucho antes de tomar la decisión.

Álex Rins será el que sustituya a Álex en el LCR Honda y Joan Mir irá como compañero de Marc en el Repsol Honda. Los dos pilotos de Suzuki se quedaban sin trabajo por el adiós de los de Iwata al Mundial y tendrán un examen difícil en 2023 para ayudar a la resurrección de Honda. Álex Márquez lo verá desde fuera, mientras muestra que sigue siendo un bicampeón del Mundo (Moto3 y Moto2) y que no es hermano de nadie.