La fuerte caída que sufrió en los entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania todavía le duele a Pol Espargaró. Y mucho. Se dio un fortísimo golpe en el costado izquierdo y a pesar de que han pasado varios días, todavía no está recuperado. Tiene un fuerte dolor en una costilla, que le presiona el pulmón y le complica hablar y respirar, como se pudo demostrar en su aparición ante las cámaras de DAZN después de las dos primeras sesiones en Assen. “Me duele la costilla, detrás de la espalda, de hacer tratamiento, tengo una contractura increíble. Me presiona muchísimo el pulmón y me cuesta hablar y respirar”, comentaba.

Tuvo la suerte de que la FP1 fue con la pista totalmente mojada, y eso hizo que no sufriera tanto desde el punto de vista físico. “En agua no tenía problemas porque no estás apretando mucho, pero cuando se ha ido secando la pista se ha complicado todo”, continuaba casi sin poder hablar.

“Voy a tratarme en la clínica, a hacer un poco de rehabilitación para intentar liberar esta zona. Tomaré antiinflamatorios para que la zona se desinflame un poco y no me presione tanto el pulmón. Voy a intentar correr, pero a ver cuando me levante”, continuaba con gesto de dolor y convencido de intentarlo todo para buscar un lugar en la parrilla este sábado y competir por los puntos el domingo en Assen.

En el libre 1, sobre agua, marcó el tercer mejor tiempo y estuvo algunos minutos dominando la clasificación. Por la tarde, con la pista secándose, los problemas se le multiplicaron y terminó decimoctavo en la FP2 y en la combinada del día. Mucho sufrimiento que ya padeció en la carrera del fin de semana pasado en Alemania y que habrá que ver si le permite salir a carrera.

Futuro lejos de Honda

El año no está siendo fácil para el equipo Repsol Honda en general ni para él en particular, porque los resultados no salen a pesar de las buenas sensaciones de la pretemporada con la moto. Pol no encuentra el camino en una fase de la temporada en la que empieza a tener claro que no va tener hueco en la estructura de la marca japonesa para el año que viene.

Todavía no hay nada cerrado, aunque todo parece indicar que podría regresar al seno de KTM, donde ya estuvo antes de convertirse en el compañero de box de Marc Márquez. Todo parece indicar que va a volver, aunque como piloto satélite. De momento va a poner todo de su parte para estar en pista este sábado en Assen y también en carrera.