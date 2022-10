El Mundial de MotoGP llegará vivo a Valencia el 6 de noviembre, aunque solo una hecatombe haría que Pecco Bagnaia no fuera el nuevo campeón. Ganó el italiano en Malasia su séptima carrera de la temporada y ya toca con los dedos el objetivo. Necesita dos puntos más en Cheste siempre que Quartararo consiga el triunfo, es decir, que lo tiene prácticamente en el bolsillo. Y aunque todo puede pasar, lo lógico es que la espera de Ducati se termine 15 años después. Desde 2007, con el título de Stoner, llevan esperando en Borgo Panigale este momento: el de proclamarse otra vez reyes de la clase reina, algo que van a conseguir en un par de semanas.

Y lo van a hacer con Bagnaia, el jefe de filas del ejército rojo, que va a suceder a Valentino Rossi, el último campeón italiano de MotoGP en 2009. Desde entonces, varios subcampeonatos con el propio Rossi, Dovizioso, Morbidelli y Pecco, pero ningún título, algo que se va a terminar en breve.

Quartararo está sufriendo en este final de temporada, aunque en Malasia volvió a disfrutar encima de la moto y volvió al podio con un tercer puesto que le permite alargar el desenlace unos días más. Salió muy bien y en ningún momento estuvo con el campeonato perdido. Siempre se mantuvo a una distancia de Bagnaia que le permitía evitar el alirón matemático de su rival.

Pecco no falló y ganó en Sepang por delante de Bastianini, que en algún momento amenazó con un cuerpo a cuerpo que llevó los nervios a los jefes de Ducati. Finalmente Enea aseguraba que no tenía tracción, aunque la realidad es que no quiso meterse en una guerra que podía acabar en drama si el jefe de filas se iba al suelo.

Se conformó con el segundo puesto que le robaba unos puntitos a Quartararo, que se queda a 23 del liderato con 25 por disputar. Es decir, que necesita ganar en Valencia y que Bagnaia quede decimoquinto o peor. Es decir, que sólo un milagro le puede dar una segunda corona consecutiva, pero al menos se ha dado el gusto de que la incertidumbre se mantenga hasta el final. “Llevamos el misterio hasta Valencia”, aseguraba en DAZN todavía dolorido por su fractura en uno de los dedos de la mano izquierda, una lesión que complicaba un poco más su misión. Hizo una salida enorme, igual que Bagnaia, que aseguró que fue la mejor de su vida.

“Había pensado la salida antes, era una de las cosas más importantes. Nunca he hecho una salida así, ni en entrenamientos. He entrado fuerte en la frenada para adelantar a todos los pilotos posibles”, aseguraba Pecco, que después no pudo seguir el ritmo inicial de Jorge Martín. El madrileño se escapó tal y como estaba previsto, aunque lo que no estaba en sus planes era una caída temprana que arruinó un fin de semana que iba camino de ser histórico.

Aleix Espargaró se queda sin opciones

No fue el único español que lo pasó mal en Sepang, porque Aleix Espargaró dijo adiós definitivamente a su sueño de ser campeón del mundo en este 2022. Su temporada ha ido de más a menos y no va a poder darse una última oportunidad en Valencia. Se confirmaron sus malas sensaciones desde el comienzo, al ser el único de los tres candidatos que no remontó posiciones en la salida. Se quedó donde estaba, en ese décimo puesto en el que arrancaba y donde terminó. Ya está a 43 de la cabeza y su objetivo ahora es contener a Bastianini, que le acecha en la tabla con un punto menos. Su duelo será bonito en Cheste y el que quede por delante irá a la gala de la FIM como tercer clasificado.

Márquez no puede pasar del séptimo puesto

Marc Márquez dijo en la previa, después de su segundo puesto en parrilla, que lo lógico en la carrera es que terminase alrededor del séptimo lugar... y justo ahí acabó el de Cervera, que no tenía un ritmo como para estar con los de delante. Ya avisó que Sepang mostraría su difícil realidad y le haría sufrir y no se equivocaba a pesar de la magia que hizo el sábado en la Q2. “Me sabe a poco, pero es lo que hay ahora. Ya dije que más de eso era un regalo y estar más atrás era mal resultado”, aseguraba el 93.

Un paso más en su recuperación a la espera de Valencia, un circuito que le va mucho mejor para sus condiciones actuales y en el que intentará darse una alegría ante la afición española y marcharse de vacaciones con un sabor dulce en la boca.

GP de Malasia. Clasificación carrera de MotogP

1. FrancescoBagnaia (Ita/Ducati Lenovo Team) 40:14.332

2. EneaBastianini (Ita/Gresini Racing) a 0.270

3. Fabio Quartararo (Fra/Monster Energy Yamaha) a 2.773

4. Marco Bezzecchi (Ita/Mooney VR46) a 5.446

5. Álex Rins (Esp/Suzuki Ecstar) a 11.923

6. Jack Miller (Aus/Ducati Lenovo Team) a 13.472

7. Marc Márquez (Esp/Repsol Honda Team) a 14.304

8. Brad Binder (Rsa/Red Bull KTM Factory) a 16.805

9. Johann Zarco (Fra/Prima Pramac Ducati) a 18.358

10. Aleix Espargaró (Esp/Aprilia Racing) a 21.591