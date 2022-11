Marc Márquez: ni cabreo ni amenazas a Honda

Después de probar las novedades que Honda le trajo al primer test de pretemporada, Marc Márquez explotó. Se bajó de la moto en Valencia y fue tan duro como claro: “Con esto que tenemos no podemos aspirar a ser campeones del mundo”, dijo para que se enteraran en todos los despachos de la marca japonesa. Dos días después, en el circuito del Jarama, Marc apareció mucho más relajado y sonriente, convencido de que Honda ha captado el mensaje y que ahora toca un proceso de construcción en el que todos tienen que remar para el mismo lado. “El cabreo no es bueno en este momento, porque entra el pánico. El compromiso de Honda es de diez. Me dijeron que traerían muchas cosas, en febrero veremos el paso definitivo, el cabreo no aporta nada cuando tienes que construir. Mi confianza en Honda es cien por cien, Honda es Honda. El nivel esta cerca de los que han ganado este año, intentaremos hacerlo lo mejor posible por ambas partes”, decía después de probar en el trazado madrileño el nuevo biocombustible de Repsol, que ya trabaja para los estándares que exigirá MotoGP en el futuro en busca de un Mundial mucho más sostenible”.

Márquez sabe que tiene que apretar a Honda para acortar la distancia que ahora mismo existe en cuanto a rendimiento entre la marca japonesa y Ducati, pero tampoco quiere pasarse. Él lo está dando todo de su parte, sobre todo en lo físico con la recuperación del brazo derecho, y quiere lo mismo desde el otro lado. “Los objetivos tienen que ser intentar luchar por el título. Tenemos que esperar a ver cómo se desarrollará el invierno. Valencia fue un entreno preciso, y creo que en general fue bueno. Lo que se probó fue un pasito. Tenemos que seguir trabajando para tener un conjunto más competitivo para 2023. Uno cuando busca mejoras lo pide todo, pero ya sé que la moto perfecta no existe.

Marc pide más potencia, pero sin perder paso por curva, y en ello trabajan los ingenieros en Japón, aunque hasta el test de Malasia en febrero no se podrá poner en pista todo lo avanzado. La relación Honda-Márquez tiene todavía dos años más de contrato, hasta finales de 2024 y el piloto español asegura que no se le ha pasado por la cabeza un cambio de aires si las cosas no mejoran. Es decir, que no hay ultimátum ni amenaza a su equipo de toda la vida. “Los cabreos no sirven en una situación constructiva, y las amenazas menos. Tengo dos años de contrato, sigo confiando al cien por cien, espero y deseo volver a ganar con Honda, es mi objetivo y prioridad. Estoy en la mejor fábrica, la única que puede reaccionar. No se me ha pasado por la cabeza salir de Honda. Siempre esperas más, pero fue un entrenamiento bueno”, explicaba quitando algo de hierro a su enfado del pasado martes.

Marc le pone buena cara al futuro y más empezando un invierno sin operaciones y en el que va a poder descansar y prepararse bien para el nuevo curso: “Optimista lo soy siempre, lo era el invierno pasado con un brazo rotado 34 grados, así que imagina ahora. Es el primer invierno después de cuatro o cinco años sin estar lesionado. Tengo que ser constante para acabar de dar el paso físico. Tiene que haber desconexión para preparar el 2023 y afrontarlo con la máxima ambición y optimismo. Luego los rivales te van poniendo en tu sitio. El año que viene me motiva mucho con el cambio de formato” continuaba, consciente de que las carreras Sprint de los sábados van a poner más puntos en juego y habrá que ver cómo modifican la lucha por el título”.

El biocombustible de Repsol funciona

Marc Márquez compartió su aparición ante los medios con Dolores Cárdenas, investigadora del Repsol Technology Lab, después de probar el nuevo biocombustible de la marca en Circuito del Jarama. Dio doce vueltas a la pista madrileña, y aunque la pista mojada y algo fría no invitaba a grandes locuras, quedó encantado del rendimiento. “Ha ido bien, estoy sorprendido, porque si no me lo dicen, ni lo noto (que no es la gasolina habitual de competición). Se nota cuando la carburación es buena, cuando sube de revoluciones la moto. Si arriba puedes llegar al limitador... Y se llegaba bien, las prestaciones era muy buenas. No lo habría notado si no me dicen nada”, explicó.

Repsol y Honda siguen puliendo ese nuevo combustible de cara a la nueva normativa del Mundial para 2024, cuando las MotoGP deberán utilizar un mínimo del 40 por ciento del combustible de origen no fósil, hasta alcanzar el cien por cien en 2027. “Repsol está inmersa en la transición energética, y la competición tiene también que ponerlo en marcha. Ahora es el momento de MotoGP. En la Fórmula 4 ya hemos usado una gasolina cien por cien renovable en Francia, ahora llega el turno de MotoGP”, comentaba Dolores Cárdenas, responsable de desarrollo de este biocombustible.