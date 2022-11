Marc Márquez: “Para luchar por el Mundial todavía tengo que dar un paso adelante”

Llega Marc a Valencia con ganas de cerrar un año complicado y con muchas ganas empezar ya a probar cosas para el próximo curso, en el que ya, sí o sí, quiere ser un contendiente para el título de MotoGP. Es optimista, porque ya empieza casi como lo hacía antes del accidente (ha vuelto a hacer motocross), pero también es consciente de que su realidad está todavía lejos del objetivo que realmente quiere. Fue el tercer mejor piloto en puntos en la gira transoceánica, pero eso no basta: “Hice la cuenta por curiosidad. Es bueno que el mejor piloto de la gira asiática no te haya sacado muchos puntos. Y más viendo cómo están los otros pilotos Honda. Esto significa que tu nivel va subiendo, está cada vez mejor. Pero no es un nivel para luchar por un Mundial. Para luchar por el Mundial tengo que dar yo un paso este invierno y tiene que dar dos pasos Honda. Tengo que intentar dar el cien por cien y Honda dar el salto para intentar luchar en igualdad de condiciones”, avisaba Márquez sobre lo que viene por delante para también para la fábrica japonesa.

Antes de llegar a Valencia, el de Cervera ha podido volver a hacer motocross, una señal clara de que su brazo derecho ya es cada vez más fiable: “Ya es un avance muy grande en la recuperación, es un paso más. Quiero llegar a tener el mismo método de entrenar que tenía antes, adaptando alguna cosa. Noté la evolución de Tailandia a Australia, me costó mucho recuperar, bajar las molestias musculares sobre todo, porque se sobrecargó muchísimo. Y de Malasia a Valencia las molestias bajaron muy rápido. Vi que no estoy listo del todo para ir como me gusta, pero es un paso más”, confirmaba.

Valencia, un circuito para hacer un buen resultado

Nada más terminar el Mundial el domingo, el martes empezará el primer test de 2023. Un momento especialmente importante para Márquez por todo el tiempo perdido que tiene que recuperar con la Honda. “Hay ganas del test del martes y por este viernes ya lo adelantamos un poco, porque en un día tampoco tienes mucho tiempo para probar. A partir del sábado me quiero centrar plenamente en el Gran Premio. En Malasia fui trabajando en diferentes cosas, pero aquí me quiero centrar porque es un circuito que me gusta, que en el pasado he conseguido buenos resultados. Sé que conseguir un resultado como Australia será muy difícil, pero intuyo que puedo hacer un fin de semana mejor que el de Malasia. Intentaremos hacerlo lo mejor posible delante de la afición. Es un año en el que tengo muchas ganas de hacer la última carrera y de terminarlo. Las dos cosas. Tengo ganas de probar lo de 2023 el martes. Aún no sé exactamente qué traen. No lo hemos hablado, prefiero esperar a saberlo el domingo por la tarde. He sido honesto estas últimas carreras sobre: ‘aquí puedo luchar por esto’. Pues pronto sabré ya por dónde van los tiros”.