Decía Marc Márquez que iba a sufrir en Motegi con el brazo derecho, que iba a estresar el hombro mucho, pero de momento, el sábado lo que ha hecho es disfrutar sobre mojado. El de Honda se dio una alegría después de mucho tiempo de baja con su primera “pole position” en 3 años. Más de mil días llevaba Marc sin ser el más rápido en la Q2, pero en Japón, donde lo había hecho por última vez, se apuntó una vuelta rápida que no olvidará por mucho que sea bajo la lluvia.

“Ha sido demasiado tiempo, tenía que aprovecharlo, ya con el brazo mal iba bien en agua, pero ahora me siento comodísimo, sin tener que utilizar toda la fuerza puedo pilotar como quiero. Tengo que agradecer a toda la gente que me ha ayudado para volver donde estamos. Sé que es en agua, pero me da igual, hay que celebrarlo todo. Hoy estamos en la pole y mañana veremos qué pasa. Tengo que buscar pequeños alicientes para tener motivaciones”, decía el español en las cámaras de DAZN después de una nueva hazaña.

Estaba emocionado porque necesita algo así para seguir dando pasos adelante. Ya tuvo buenas sensaciones en Aragón, aunque la carrera se le estropeó demasiado pronto. En Motegi sabía que iba a tener más exigencia física por ser un trazado de derechas así que la lluvia le echó una mano para tener un buen sábado. El viernes ya dijo que se había sentido bien en la primera toma de contacto, que la velocidad la tenía, otra cosa es luchar con las Ducati y las Aprilia en una pista seca durante muchas vueltas.

El diluvio sobre Motegi hizo que los entrenamientos del sábado fueran en mojado y ahí Márquez no falló en la Q2. Se llevó una “pole” después de tres años, el primer premio a todo lo que ha sufrido en estos últimos meses con esa operación de rotación de húmero que es su último cartucho para regresar a lo más alto.

La carrera parece que será en seco y ahí es muy probable que el de Cervera vuelva a sufrir. La Honda no está en buen momento y con el paso de las vueltas, el poderío de las otras marcas y de los que están luchando por el título pueden imponerse. De momento, Marc está en la pole y su objetivo será salir bien y tirar todo lo que pueda. Ya se verá hasta donde llega su escapada, aunque lo único claro es que está de vuelta.

GP de Japón. Parrilla de salida MotoGP

1. Marc Márquez (Esp/Repsol Honda) 1:55.214

2. Johann Zarco (Fra/Prima Pramac Racing) a 0.208

3. BradBinder (Rsa/Red Bull KTM Factory) a 0.323

4. MaverickViñales (Esp/Aprilia Racing) a 0.406

5. Jorge Martín (Esp/Prima Pramac Racing) a 0.472

6. Aleix Espargaró (Esp/Aprilia Racing) a 0.557

7. Jack Miller (Aus/Ducati Lenovo Team) a 0.570

8. Miguel Oliveira (Por/Red Bull KTM Factory) a 0.681

9. Fabio Quartararo (Fra/Monster Energy Yamaha) a 1.112

10. Luca Marini (Ita/Mooney VR46 Racing) a 1.140

11. Pol Espargaró (Esp/Repsol Honda) a 2.140

12. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo Team) a 2.159