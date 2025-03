Gran Premio de la Américas 2025, en directo hoy: siga la carrera de MotoGP

"Estoy contento con cómo ha ido el sprint. Esperaba más pilotos en la pelea, pero hemos conseguido marcar una gran diferencia, lo cual me ha sorprendido. Creo que hemos hecho una carrera en condiciones muy difíciles. La pista ha cambiado mucho, pero he sabido mantener a Pecco detrás. Marc iba jugando conmigo: aflojaba en una vuelta, yo apretaba en la siguiente… Íbamos desincronizados. Pero ha sido una carrera divertida en la que he aprendido mucho, porque ir detrás de Marc ayuda. Así que, en general, contento", dijo en rueda de prensa.