Precio de la luz hoy, sábado 23 de agosto, por horas: ligero repunte en el precio para empezar el fin de semana

El precio de la luz para este sábado 23 de agosto repunta hasta los 63,4 euros por megavatio hora (MWh). Es un ligero ascenso del 18% con respecto al precio que el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) anunció para este viernes 22.

Aunque no es el precio final que verás en la factura -sobre los precios que se marcan en el mercado mayorista de la luz se aplican peajes y recargos-, ver cómo ha ido la subasta diaria para comprobar cuáles son los picos y los valles del precio bruto de la luz eléctrica es crucial para ahorrar al final del período de facturación.

¿A qué hora será más barata la luz este sábado 23 de agosto?

Como suele ser habitual, el precio más caro del día se verá al final de la tarde, con el sol ya poniéndose. Será entre las 21:00 y las 22:00 horas cuando, según los datos del OMIE, el megavatio hora estará cotizando en torno a los 130,87 euros. Razón de más para evitar encender aparatos de alto consumo en estos momentos.

Por el contrario, el mejor momento para ahorrar en la factura de la luz será en buena parte del mediodía: entre las 11:00 y las 16:00 horas el megavatio hora estará por debajo de los 10 euros, tocando un mínimo entre las 14:00 y las 15:00 horas de 0,65 euros por megavatio hora.

Precio de la luz por horas hoy, sábado 23 de agosto