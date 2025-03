MotoGP: el deseo para 2025 que hace temblar de emoción a Marc Márquez

Marc Márquez sigue dando pasos en el plan que trazó hace ya dos temporadas para reconstruirse. Lo primero era salir de Honda, renunciando a mucho dinero, después buscar un equipo y una moto en los que pudiera sentirse otra vez ilusionado y ver si era competitivo después de su lesión en el húmero derecho para poder volver a pelear por ser campeón del mundo. Eso lo completó en el curso 2024 en el equipo Gresini, donde volvió a disfrutar y a ganar carreras con una Ducati satélite.

Lo siguiente fue firmar por el equipo Ducati oficial, y poder por fin subirse a la mejor moto de la parrilla. Y en eso se encuentra ahora, exprimiendo la Ducati de la mejor manera y dominando tanto los fines de semana como el Mundial de MotoGP. Es líder después de ganar las dos carreras del Gran Premio de Tailandia y busca repetir también este fin de semana en Argentina.

En una entrevista con Dazn el año pasado, escribió su deseo para 2024: “Deseo que no haya lesiones y mucha salud para todos”. Ahora, el de Cervera reconoce que en ese momento su principal objetivo era recuperar la confianza y volver a su mejor nivel tras tres años marcados por problemas físicos. "Me acuerdo de que, cuando tocó escribir el deseo para 2025, me quedé en blanco. Yo siempre tengo salidas para todo y ahí no sabía qué decir”, confiesa durante la entrevista a la plataforma que retransmite MotoGP en España.

En Argentina, Dazn ha vuelto a pedirle que escriba un deseo para 2025 y lo deje guardado en un sobre y, evidentemente, todo apunta a que ha sido algo más ambicioso. "No voy a ser tan conservador con mi deseo de 2025, me tiembla hasta el pulso", admite el piloto, quien considera que la pretemporada fue muy importante para evaluar el rendimiento real de la moto y del equipo antes de afrontar el campeonato.

Aunque Marc mantiene en secreto su nuevo deseo para el final de temporada, no duda en compartir una meta alcanzable en los próximos meses: "Un deseo confesable es conseguir la victoria número 90, porque está cerca esta temporada. Muy mal tienen que ir las cosas para no conseguir una victoria más en lo que queda de año", declara el piloto, señalando que, con ese logro, igualaría el récord de toda una leyenda del motociclismo, Ángel Nieto.