Jorge Martín se descarta para Austin y no ve segura su vuelta en Qatar

El vigente campeón del mundo de MotoGP ha contado novedades sobre la recuperación de su lesión en la previa del GP de Argentina. Jorge Martín entró en directo en la rueda de prensa de este jueves en el circuito de Termas de Río Hondo y confirmó que tampoco podrá reaparecer en Austin (Texas), en el GP de las Américas, que se disputa del 28 al 30 de marzo. "Estoy sufriendo mucho, no es mi momento. Me está costando recuperarme y no va tan rápido como yo quisiera. También puedo decir desde aquí que no estaré en Austin. Me gustaría estar allí, pero no competiré y no sé si podré estar también en Qatar", confirmaba Jorge Martín, que ponía muy en duda su participación en la cuarta cita de la temporada, el GP de Qatar, previsto para mediados de abril.

El madrileño sufrió una caída en la pretemporada durante el primer día del test de Sepang por la que tuvo que pasar por el quirófano y cuando parecía que estaría listo para la primera carrera en Tailandia, sufrió una nueva caída en un entrenamiento que le obligó a otra operación por un triple fractura en la mano con un peor pronóstico de recuperación.

"Todavía no lo sé, sin duda, es muy pronto", confesó sobre cuando podría volver a competir en el Mundial. "Me gustaría hacer algún tipo de prueba antes de volver a competir porque no me siento muy bien. Sé que Massimo (Rivola) también está trabajando en eso, a ver si podemos lograrlo", comentaba sobre la posibilidad de que el campeonato haga una excepción y le permita probarse en algún día de test privado.

Martín recalcó que "es difícil ver desde casa" el campeonato, pero que seguirá "muy de cerca" el Gran Premio de Argentina. "Estoy animando a Aprilia; espero que puedan mejorar un poco más y estar más cerca del podio", indicó. "Es un poco aburrido sin mí en la pista... pero espero que estos chicos puedan dar un gran espectáculo este fin de semana. Lo veré desde casa y seguro que disfrutaré de la carrera", terminaba sonriente a pesar del complicado inicio de curso.

Martín se puso el "1" en el carenado, pero le va a costar estrenarlo. Ya es seguro que se pierde tres carreras y si llega a la cuarta será muy justo, con lo que la defensa de su título mundial de MotoGP se ha convertido en una quimera.