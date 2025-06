MotoGP: Marc Márquez vuelve al lugar en el que todo volvió a empezar

Si Marc Márquez está metiendo mucho miedo esta temporada, lo que pueden sentir sus rivales este fin de semana quizá sea pánico directamente. Motorland es, junto a Texas y Sachsenring, uno de los grandes jardines del «93», que tiene una oportunidad enorme para seguir aumentando su ventaja como líder del Mundial. En este trazado ha ganado siete veces, una en Moto2 (2011) y seis en MotoGP, empezando por la temporada de su estreno en la élite (2013) y siguiendo por una racha de cuatro triunfos seguidos, de 2016 a 2019 las temporadas de sus últimas cuatro coronas mundiales.

Ya en ese momento, Motorland era un lugar especial para el de Cervera, aunque todavía le reservaba un momento único, el de conseguir su primera victoria con Ducati, vistiendo los colores de Gresini. Fue el curso pasado, dando un recital y metiendo un mundo a todos los demás. Era también su primer doblete con la marca italiana, porque se llevó el Sprint y la carrera larga. En Motorland volvió a empezar todo para Marc, porque unos meses antes había decidido renunciar a muchos millones de euros para dejar Honda y buscar una aventura en un equipo satélite. Era el comienzo de un plan para volver a ser el de antes con varias etapas que cubrir. Una de ellas, volver a ganar, lo consiguió en Aragón, y eso le abrió las puertas del siguiente objetivo: pasar a ser piloto oficial de Ducati.

Ahora, vestido de rojo, lidera el Mundial de 2025 con 24 puntos sobre su hermano Álex y 72 respecto a Bagnaia, que se temen lo peor este fin de semana. «En teoría, tiene que salir de aquí con los 37 puntos, pero también era lo lógico en Austin y mira lo que pasó. Ya le he dicho que es el que más tiene que perder, y le estoy metiendo presión con eso», confesaba el pequeño de los Márquez este jueves en Motorland.

Confía el de Gresini que Marc vuelva a fallar en un sitio donde es muy dominador, como le sucedió en Texas y en Jerez, aunque recuerda también que el «93» es capaz de «sacarse un conejo de la chistera» en otro circuito donde se supone que le tocaría sufrir.

Marc lleva en la mochila esos dos fallos clave y también el de la caída de Silverstone antes de la bandera roja, que le permitió subirse al podio, pero no sentirse satisfecho. Se insiste a sí mismo que no puede perder la concentración ni confiarse cuando lo ve todo sencillo, como puede suceder en Motorland. «Estoy hablando de errores que hay que solucionar, pero vamos líderes y con 24 puntos de margen. Si estuviéramos hablando de errores estando a 50 puntos del líder, sería más preocupante. Soy perfeccionista y me encanta trabajar mis debilidades y ahora es ahí donde tengo que mejorar», decía Marc a su llegada a un lugar en el que le dan por muy favorito. ¿Eso es bueno o una faena? «Para mí es bueno. Evidentemente sientes la responsabilidad, pero después de 12 años en MotoGP lo asumes y toca gestionarlo. Es bueno que sea noticia que no te vaya bien. Eso significa que ir bien es lo normal», terminaba el hombre a batir en Aragón.