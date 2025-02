Marc Márquez contra Pecco Bagnaia, la batalla de todos los tiempos en MotoGP

Este invierno ha sido especialmente largo para los aficionados a MotoGP. Y no es que haya habido más días de parón entre Mundiales, lo que sucede es que hacía mucho tiempo que no había tantas ganas de ver apagarse el semáforo. Pero la espera ya ha terminado y Tailandia acoge por primera vez el arranque de una temporada que apunta a ser histórica, con dos colosos jugándose el título frente a frente, con las mismas armas, vestidos de rojo y con todo el mundo mirando atentamente.

Más Noticias MotoGP Jorge Martín tampoco estará en Argentina y podría perderse también Austin

Este curso 2025 va a ser el del gran duelo, el de la batalla de todos los tiempos entre dos reyes caídos que buscan volver a su trono. Marc Márquez lo perdió hace mucho, con aquel accidente en 2020 que le llevó al quirófano muchas veces y le obligó a reinventarse y hasta a dejar su fábrica de toda la vida. En el otro lado del ring, Pecco Bagnaia, superado en 2024 por Jorge Martín cuando buscaba su tercer título consecutivo en la categoría reina y obligado ahora a reponerse con el peor enemigo posible al otro lado del box. Es el no va más, lo que todos los aficionados querían ver y que empieza este sábado con el Sprint del Gran Premio de Tailandia en Buriram.

Circuitos MOTOGP A. Cruz La Razón

«Va a ser muy interesante este duelo, porque ganar o perder para uno y para otro va a ser determinante para su futuro», apunta Carlos Checa, que empieza su análisis por Marc Márquez. «Para él se trata de reivindicarse, de volver a ser el que quería ser y el que cree que tiene que ser. Volver a liderar, a ganar, a hacer historia igualando los títulos de Valentino y tratar de superarlo en el futuro. Creo que esto es lo que tiene en mente y lo que habrá de demostrar. Es evidente que han pasado muchas cosas y varios años. Una travesía por el desierto de pena y de dolor, de problemas técnicos con la moto y sobre todo físicos, con las operaciones, pero ahora se ha reconstruido, ha encontrado un equilibrio y creo que tiene la mejor moto y el mejor equipo, cosa que no había tenido nunca en el pasado», comenta el expiloto, convencido de que si tiene que apostar lo haría por el de Cervera. «Opino que Marc puede volver a ganar con autoridad. Es un momento crucial y él es muy consciente. Yo lo pongo como ganador indudable este año, que no va a ser gratis, porque ganar siempre es muy difícil, pero sí creo que cuenta con todo para poder hacerlo», continúa el ahora comentarista de Dazn.

MOTOGP 2025 A. Cruz La Razón

Muy pocos ven otro escenario que no sea el de los dos pilotos oficiales de Ducati jugándose el título mano a mano, no siempre haciendo primero y segundo, aunque sí destacándose pronto en la general y protagonizando un mano a mano. «Creo que va a ser un campeonato de tres o cuatro de Ducati, y yo veo a Marc como el mejor de ellos. Pero claro, hay caídas, pasan cosas, hay momentos que a lo mejor la puesta a punto no la aciertas... Él tiene menos experiencia dentro del equipo Ducati, con lo cual es una moto que va a coger por primera vez y Pecco ya lleva mucho tiempo con ella. Habrá circuitos donde Pecco ya ha trabajado muchísimo y tendrá un poco de ventaja. Hay muchos factores que van a intervenir, pero está claro que Marc es el más capacitado, yo creo. Ducati ha hecho una apuesta muy fuerte por él, y creo que también a Ducati le interesa y le apetece que gane Marc», dice Checa sobre un debate que está sobre la mesa. ¿A quién va a favorecer Ducati entre sus dos gallos? Pues a ninguno y a los dos, porque Dall’Igna y su gente están convencidos de que el mejor plan es darle a ambos todas las armas y que la lucha sea limpia y en la pista. Recuerdan desde Borgo Panigale que no hay dos equipos oficiales de Ducati, que hay uno solo y que cuenta con los dos mejores del momento. Ya lo han hecho otras veces incluso con Jorge Martín en el Pramac, así que ahora van a repetir lo mismo.

MOTOGP 2025 A. Cruz La Razón

«La situación de Pecco también es delicada y el año es muy importante para él, porque está en el equipo oficial, es campeón del mundo, es cierto, pero el año pasado perdió contra un equipo satélite. Esto en Ducati no gustó demasiado, obviamente, y si ahora llega Marc y lo bate, ya es el segundo año que pierde, y su situación en Ducati se convertiría en algo delicada», opina Carlos Checa sobre la misión que tiene por delante Bagnaia, que en pretemporada ha estado algo más tapado que Marc. Es su forma de trabajar, ir de menos a más y guardar sus cartas hasta que hay puntos en juego.

El reto más complicado

Tiene ante sí un reto de los más complicado, porque si hay alguien incómodo como rival ese es el número «93», capaz de adaptarse antes que nadie a los imprevistos y un experto en la guerra psicológica. «La presión tú la puedes meter fuera de pista, pero está claro que cuando eres medio segundo más rápido esa es la presión que te cala, esa es la que te fastidia, la de la pista», destaca Checa sobre esa opción de que Marc ponga nervioso a su compañero también fuera del asfalto. «Pecco es un señor, es un caballero, para mí es de los pilotos más caballerosos que hay ahora en la parrilla y creo que es muy buen rival para Marc, porque es bastante limpio en todas las salidas y en las luchas, aunque ha tenido sus fricciones y sus caídas. Va a ser una pelea dura, pero se van a respetar muchísimo», cierra el excampeón del mundo de Superbikes. Se espera un duelo muy igualado entre los dos cracks, aunque sin los líos de otros tiempos. Esa es la idea de los responsables de Ducati, que la lucha sea limpia y espectacular en las 22 citas que hay por delante en este Mundial 2025, el más largo de la historia, con emoción los sábados y los domingos hasta que todo acabe en Valencia.