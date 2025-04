MotoGP: lo que Marc Márquez no sabía del reglamento y le pudo costar muy caro en Austin

Se ha hablado mucho en las últimas horas sobre la maniobra de pícaro que trató de llevar a cabo Marc Márquez en la parrilla de salida del Gran Premio de las Américas de MotoGP. El de Cervera estaba pensativo mirando al cielo y se dio cuenta de que parecía que no iba a llover, así que se puso a comentar con su jefe técnico, Marco Rigamonti, el plan que se le estaba ocurriendo. Vio que todos los pilotos menos tres llevaban neumáticos de mojado, como él, así que avisó a sus mecánicos de que tuvieran lista la moto de seco en el box, porque a falta de dos minutos iba a salir corriendo hacia allí para partir desde el box a cambio de salir el último, pero con la ventaja de llevar slicks mientras sus principales rivales irían con neumáticos rayados y no podrían competir con él si no volvía a llover.

Preguntó a Rigamonti si como él pensaba, no tendría ninguna otra sanción, y solo Davide Tardozzi el "team principal" les avisó de que podría ser castigado con un "ride through", un paso por el pit lane. Y resulta que según lo que apuntó después el director de carrera, Mike Webb, esto es lo que hubiera sucedido a todos los pilotos que se fueron detrás de Marc a por la moto de seco. Que no hubieran salido desde el pit lane sin sanción, sino que hubieran recuperado su posición tras la "warm up lap" y hubieran tenido que cumplir esa sanción durante la carrera.

La suerte para ellos, diez concretamente, es que dirección de carrera prefirió no correr riesgos y sacó bandera roja para implementar una salida retrasada con un procedimiento rápido. Según dijo Webb a motogp.com, había mucha gente entrando y saliendo de la parrilla, motos por el medio y dar la salida en ese momento hubiera generado muchos riesgos que no quería correr.

Así que mandó a todos al box y se salió un poco más tarde con neumáticos de seco.

Marc quiso tirar de reglamento para conseguir una ventaja por ser el que más rápido pensaba, pero si llega a cumplir su plan se hubiera encontrado con un castigo que no esperaba.