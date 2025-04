GP Qatar MotoGP 2025: Marc Márquez gana la Sprint por delante de su hermano Álex y vuelve a ser líder

Como no podía ser de otra manera, Marc Márquez está exultante tras ganar el sprint: "Hemos mantenido el rendimiento del principio de temporada. En Austin cometimos un error y ya está, este fin de semana está siendo algo inesperado, porque Qatar me cuesta. Me he sentido muy bien con la moto, vamos a ver si mañana podemos mejorar algo de cara a la distancia de carrera. Sabía que mi ritmo era mejor que el de Álex, que me ha atacado en la primera vuelta. Yo sabía que necesitaba un par de vueltas antes de poder escaparme, pero estoy muy contento con el desarrollo de la carrera".