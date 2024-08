MotoGP: La Ley de Bagnaia manda en Austria

Bagnaia no tiene tatuajes de malote, ni el aura mágica de Valentino Rossi. No es tan impulsivo como Marc Márquez ni descarado en las ruedas de prensa como Jorge Lorenzo, pero ahora mismo es, indiscutiblemente la superestrella de MotoGP. Sin duda, el gran dominador, con dos títulos consecutivos ya en el bolsillo y camino del tercero haciendo añicos a los rivales. Como sucedió en el Red Bull Ring terreno Ducati desde siempre y donde Pecco quiso masacrarlos a todos, por si había alguna duda de quién manda. «Es importante ganar aquí porque es un circuito que se adapta bien a nuestra moto y hay que hacer el máximo», decía en Dazn después de su tercera victoria seguida en Austria y su segundo doblete consecutivo de Sprint y carrera larga junto a las verdes praderas de Spielberg. Se va de allí con un pleno de 37 puntos, que le devuelve el liderato del Mundial de MotoGP, con sólo 5 de diferencia pero la sensación de que la distancia es mayor de lo que apuntan los números.

Ha arrasado los dos días del fin de semana, con la vuelta rápida en ambas carreras y dominando de principio a fin, algo clave en este campeonato actualmente, donde ir a rebufo del rival es literalmente una condena. «La estrategia era ponerse delante cuanto antes, porque si no, hay problemas con la temperatura del neumático delantero. Ha sido fantástico, no tengo que decir nada más, todo el trabajo ha salido perfecto y otra victoria que me gusta mucho. No era fácil porque Jorge iba muy rápido y mi plan era hacer un poco mejor cada vuelta», tras dos victorias a ritmo de récord.

El de Austria es su séptimo triunfo en once domingos esta temporada, un saldo que le debería dar para tener más ventaja si no fuese porque Martín es muy cabezón. El curso pasado llevó la lucha hasta la cita final de Valencia y quiere al menos eso en 2024. Supo pronto que su límite era el segundo puesto, lo que significaba perder sólo cinco puntos respecto al liderato que tenía cuando el jueves aterrizó en Austria. «Estoy un poco disgustado con el resultado final, creo que he pilotado bien, he querido esperar un poco detrás, pero ha sido una decisión incorrecta, porque se me calentaba el neumático delantero. Estando detrás todo se vuelve mucho más difícil, intentaba salirme del rebufo y enfriar un poco la goma, pero el que está primero tiene el 90 por ciento de posibilidades de ganar, así que hay que mejorar esas primeras vueltas», analizaba Martín que confirmaba esa clave del MotoGP de estos tiempos: mucho de lo que sucede se decide en las primeras vueltas, donde la lucha por estar delante es brutal porque después ya es muy difícil hacer algo viniendo desde atrás.

Se quedó corto Martín en su intento de pelear con Bagnaia, porque ahora mismo nadie puede hacer eso si el italiano no falla.

Pecco, al nivel de los mejores

Este 2024 se ha convertido en el primer piloto en ganar tres veces seguidas en Jerez desde Rossi; en el primero en vencer tres veces seguidas en Mugello desde que lo hiciera Jorge Lorenzo y el primero en hacer triplete en Assen desde los tiempos del mítico Mick Doohan. Y por si fuera poco, nadie había hecho tres consecutivas en el Red Bull Ring hasta que él lo hizo este domingo.

Son palabras mayores y por eso va camino de un tercer título de MotoGP justo antes de que le llegue la prueba más difícil: tener a Marc Márquez en su box el curso que viene. El jueves, el de Cervera aseguró que quiere que gane el Mundial Pecco para tener al campeón a su lado en 2025. Un poquito de presión ante la que se avecina, pero antes hay que solventar el campeonato este año y Pecco está imponiendo su Ley.