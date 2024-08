MotoGP: Marc Márquez confiesa lo que siente por llevar más de mil días sin ganar

A la temporada 2024 todavía le quedan la mitad de las carreras por disputar, pero es imposible no hablar de la llegada de Marc Márquez a Ducati oficial el año que viene. Faltan unos meses en los que los dos futuros compañeros, el de Cervera y Bagnaia, se van a encontrar muchas veces en la pista. Los dos están luchando por el Mundial este curso, aunque en realidad Marc está ya bastante descolgado, cuarto a 63 puntos del líder, Jorge Martín, y con la sensación de que no es tan rápido como los tres que tiene por delante.

El Mundial llega este fin de semana a Austria, un sitio cien por cien Ducati, donde Pecco arrasó en 2023. Un buen sitio donde recuperar el liderato y donde le preguntaron por cómo imagina el aterrizaje de Marc en el equipo a partir del 1 de enero. «Su llegada puede ser buena porque los dos somos inteligentes y vamos a seguir con este clima de serenidad fuera y de lucha en la pista. Y puede ser un desastre porque pones dos gallos en el mismo corral, pero me decanto más por la primera opción. Los dos sabemos que lo importante son los resultados, nos queremos batir el uno al otro, pero fuera de la pista tenemos que trabajar juntos, tendremos una Ducati 2025 menos y menos datos, así que será importante trabajar en la misma dirección», decía en Dazn el italiano, que busca su tercer Mundial de MotoGP consecutivo.

Sería la cuarta corona para él en todas las categorías, lo que haría que en el box de Ducati el año que viene se juntaran catorce títulos mundiales.

A Marc también le preguntaron por este asunto y siguió con su perfil bajo. «Esperemos que mi llegada sea buena, cuando viene gente nueva a un equipo, como me sucedió a mí en Honda con Jorge Lorenzo, Pol Espargaró o Joan Mir, y hay dos pilotos con el mismo objetivo, se retroalimentan y se pueden ayudar. Sube la competencia, pero esa competencia tiene que ser sana y que te ayude a subir tu nivel», analizaba sin meterse en muchos detalles.

Los dos van a luchar por el campeonato con la misma moto, así que desaparecerá el otro debate de moda del momento, el de sí hay mucha diferencia de rendimiento entre la Ducati versión 2024 y la 2023, que es la que pilota el de Cervera en Gresini. «He probado las dos y como la Ducati 22 no hay nada, es la más equilibrada de todas. Es extraño que hasta Le Mans la 2023 estaba luchando por la victoria, y después nos hemos distanciado mucho con la 2024 sin haber tenido ninguna evolución. La moto es la misma y la 23 ha tenido dos evoluciones. Son muy similares, no hay tanta diferencia, aunque sé que nadie me va a escuchar», confesaba Pecco algo dolido con que la gente considere que Marc está en inferioridad de condiciones este curso.

Márquez llega a Austria después de un fin de semana complicado en Silverstone, donde se las apañó para ser cuarto el domingo. Ya ha superado los mil días sin ganar, y se lo toma con humor. «Ya me hicieron la broma cuando llegué a la cifra redonda y no me genera ansiedad», decía en Dazn.