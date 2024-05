Musiala, el amigo de Bellingham

A Jamal Musiala le gustaría pasar inadvertido. «Soy una persona a la que no le suele gustar ser el centro de atención. Nunca seré el centro de atención, no suelo ser la persona más ruidosa del lugar, soy más tranquilo», decía hace unos meses en una entrevista concedida a la página web del Bayern Múnich. Pero todo cambia cuando entra en el campo. «Tiene facilidad para el gol, mantiene la calma en el área bajo presión y sabe colocar el disparo en el lugar adecuado para que no llegue el portero», decía de él Hansi Flick, el entrenador que le hizo debutar en el primer equipo del Bayern.

Han pasado cuatro años ya desde aquel debut cuando era un adolescente y ahora Musiala ya no es solo una referencia con el balón en los pies. «En el campo, si tengo una opinión sobre algo o puedo ayudar a alguien, hablo. Puedo y quiero ser un jugador líder que dirija con su rendimiento y con su empuje a sus compañeros», reconoce.

Musiala es la referencia en el ataque del Bayern, aunque este año le está costando hacer goles en Europa. Solo ha marcado dos en la Champions, aunque en el partido de ida forzó el penalti del segundo gol alemán.

Para él y para Bellingham esta eliminatoria es especial. Musiala nació en Alemania, en Fulda, una localidad de 70.000 habitantes cercana a Stuttgart, pero jugó con la selección inglesa en las categorías inferiores. Hijo de alemana y de nigeriano, sus padres emigraron a Inglaterra cuando tenía siete años. Comenzó jugando en el Southampton en su primer año en Inglaterra. Cuando su padre lo llevó a probar allí los técnicos se quedaron admirados. «No podía creer que aquel crío tuviera siete años. Las cosas que hacía eran increíbles. Todo lo que le enseñábamos, él lo hacía mejor», explicaba en una entrevista con «The Telegraph» Jazz Bhatti, el entrenador que lo acogió cuando llegó a la academia del club en el que triunfó Matt Le Tissier.

«Era un chico especial. En un partido marcó cinco goles muy pronto y se dio cuenta de que algunos de sus compañeros estaban molestos porque no habían marcado. Luego consiguió que marcaran todos menos uno y eso le dejó triste», añadía.

El fútbol le servía para relacionarse en sus primeros meses en Inglaterra, cuando no sabía nada de inglés. Y uno de los amigos que conserva de aquellos tiempos es Jude Bellingham, la estrella del Real Madrid con el que coincidió durante años en Alemania cuando jugaba en el Borussia Dortmund.

«No hace mucho éramos compañeros de cuarto en Inglaterra. Ahora, tú juegas para el Real Madrid y yo juego para el Bayern. Es una locura cuando lo piensas», fue la felicitación de Musiala a su amigo cuando fue reconocido como el mejor jugador joven de 2023.

Musiala jugó en las categorías inferiores del Chelsea, pero el Bayern lo repatrió cuando tenía solo 17 años. Fue a partir de ese fichaje y de su estreno en el primer equipo cuando Musiala decidió defender el escudo de su país de origen. «No fue fácil esa decisión. Tengo el corazón partido entre Inglaterra y Alemania y sigue partido», dice el futbolista del Bayern.