Nadal y Alcaraz, piezas de caza mayor en la Villa Olímpica

Nadal y Alcaraz llevan apenas 48 horas en París y si hubiera un ranking de deportistas más solicitados en la Villa Olímpica, Rafa y Carlitos estarían en el «top 10». Alcaraz reclamó en redes sociales un nombre para la pareja que va a hacer con el de Manacor. Y del bautizo ha surgido la «Nadalcarazmanía». Los momentos más tranquilos de ambos los han vivido en un escenario que les resulta muy familiar, la Philippe Chatrier. Porque lo de la Villa Olímpica es un disparate y eso que todavía no está al completo.

La expectación que despiertan ambos, juntos o por separado, es descomunal. Entre la expedición española no tienen rivales. Lo pueden confirmar varios jugadores de la selección de balonmano como Kauldi Odriozola, Abel Serdio o Miguel Sánchez Migallón que el sábado se van a tener que meter un madrugón para estrenarse a las 09:00 ante Eslovenia. Muchos otros como ellos colgaron sus fotos con las dos estrellas en las redes sociales. Fue el caso de la chilena Paulina Vega, de tenis de mesa, la egipcia Hana Goda, componentes de la selección española de fútbol sub’21 como Sergio Camello, el boxeador Rafael Lozano, la malaya Thinaa Muralitharan de bádminton, la gimnasta panameña Hillary Heron...

El equipo de tenis casi al completo compareció un día antes del sorteo de todos los cuadros y lo hizo acompañado por Alejandro Blanco. Nadal no podía disimular la ilusión de estar en París. «Estos son los últimos Juegos Olímpicos, sí. Para mí todos han sido especiales. Me perdí los de Tokio y Londres por lesión y eso me ha dolido más que perderme cualquier Grand Slam porque son vivencias únicas, sin igual y los Grand Slam los vives cada año. En Río, hace ocho años, me parecía inviable estar hoy aquí. Y estoy feliz por ello», apuntó Rafa.

El ganador de 22 Grandes siguió confesándose: «Para estar aquí he pasado momentos difíciles. He tenido la capacidad de seguir con todo lo que he pasado en estos dos últimos años y tengo este premio, estar en otros Juegos, en un escenario que es muy especial. Me rejuvenece estar aquí. Es otra cosa, el día a día y a título personal es una vuelta a los inicios de todo, cuando jugabas torneos pequeños y te alojabas en hostales o en hoteles pequeños y aquí se huye de los lujos que vivimos afortunadamente en nuestro deporte».

El de Manacor dejó alguna pista de lo que espera que suceda en el Bosque de Bolonia a partir del sábado: «Estoy con mucha ilusión, preparado y soy consciente de la situación, pero la ilusión no se me quita. El dobles me hace ilusión especial con el mejor jugador del mundo para mi. Si las lesiones le respetan va ser uno de los mejores de la historia. a ver si puedo tener un sorteo que me permita tener más opciones, algo diferente a lo que fue Roland Garros». Rafa confía en que el sorteo sea más amable que en su torneo favorito cuando en primera ronda tuvo que emparejarse con Zverev, posterior finalista.

Alcaraz se mostró extrañamente cauteloso: «Jugar con Rafa es un sueño, pero no significa que vaya a reflejar un éxito. Todo el mundo piensa que habrá una medalla sólo por el nombre, pero es un camino difícil Lo voy a disfrutar al máximo».

Adiós a Sinner

El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, no competirá en los Juegos debido a una inflamación en las amígdalas. La dolencia ya había puesto en entredicho la presencia en el torneo olímpico del transalpino, inscrito inicialmente para el cuadro individual y también para el dobles de Italia junto a Lorenzo Mussetti. En ambos partía como primer cabeza de serie. "Me entristece informarles que lamentablemente no podré participar en los Juegos Olímpicos", indica en su cuenta de X el jugador de San Cándido.

"Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara", añade el número uno del mundo, ganador del Abierto de Australia en este 2024. "Perderme los Juegos es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada. No podía esperar a tener el honor de representar a mi país en este evento tan importante. Buena suerte a todos los deportistas italianos a los que apoyaré desde casa. Fuerza Italia", añade en su mensaje Sinner.